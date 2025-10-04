Ветеран СВО из Севастополя завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу

https://crimea.ria.ru/20251004/veteran-svo-iz-sevastopolya-zavoeval-bronzovuyu-medal-po-pauerliftingu-1149967115.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Участник программы "Севастополь – город Героев", ветеран СВО Михаил Куртасов завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу на спортивно-патриотическом мероприятии "Герои нашего времени". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Спортивно-патриотическое мероприятие "Герои нашего времени" прошло в Севастополе в поддержку участников СВО, в том числе с ограничениями по здоровью. В программе было три дисциплины на выбор. По мнению самого бронзового медалиста, каждый, "кто пришел проверить свои силы, уже победитель".Михаил Куртасов – уроженец Севастополя, потомственный военный, ветеран СВО.С военной службы Михаил был комиссован по состоянию здоровья. После участия в специальной военной операции подал заявку на участие в программе "Севастополь – город Героев", которая помогает военнослужащим и ветеранам получать новые знания и продолжать служить Родине, внося вклад в развитие региона на гражданском поприще.Прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации "Севастополь – город Героев" стартовал в феврале 2025 года.
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Участник программы "Севастополь – город Героев", ветеран СВО Михаил Куртасов завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу на спортивно-патриотическом мероприятии "Герои нашего времени". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Спортивно-патриотическое мероприятие "Герои нашего времени" прошло в Севастополе в поддержку участников СВО, в том числе с ограничениями по здоровью. В программе было три дисциплины на выбор.
"Участник программы "Севастополь – город Героев" Михаил Куртасов, завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу... занял почетное 3-место с результатом 110 кг", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
По мнению самого бронзового медалиста, каждый, "кто пришел проверить свои силы, уже победитель".
"Я всегда руководствуюсь правилом: для сильных духом людей ограничений не существует... Будем делать все, чтобы наш город двигался вперед!" – сказал спортсмен.
Михаил Куртасов – уроженец Севастополя, потомственный военный, ветеран СВО.
С военной службы Михаил был комиссован по состоянию здоровья. После участия в специальной военной операции подал заявку на участие в программе "Севастополь – город Героев", которая помогает военнослужащим и ветеранам получать новые знания и продолжать служить Родине, внося вклад в развитие региона на гражданском поприще.
Прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации "Севастополь – город Героев" стартовал
в феврале 2025 года.
