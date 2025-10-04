https://crimea.ria.ru/20251004/veteran-svo-iz-sevastopolya-zavoeval-bronzovuyu-medal-po-pauerliftingu-1149967115.html

Ветеран СВО из Севастополя завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу

Ветеран СВО из Севастополя завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу - РИА Новости Крым, 04.10.2025

Ветеран СВО из Севастополя завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу

Участник программы "Севастополь – город Героев", ветеран СВО Михаил Куртасов завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу на спортивно-патриотическом мероприятии... РИА Новости Крым, 04.10.2025

2025-10-04T21:12

2025-10-04T21:12

2025-10-04T20:58

севастополь

ветераны сво

участники сво

общество

михаил развожаев

спорт

пауэрлифтинг

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/04/1149966996_0:0:1239:696_1920x0_80_0_0_2de35a8656d0cb343bec5a293b5de397.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Участник программы "Севастополь – город Героев", ветеран СВО Михаил Куртасов завоевал бронзовую медаль по пауэрлифтингу на спортивно-патриотическом мероприятии "Герои нашего времени". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Спортивно-патриотическое мероприятие "Герои нашего времени" прошло в Севастополе в поддержку участников СВО, в том числе с ограничениями по здоровью. В программе было три дисциплины на выбор. По мнению самого бронзового медалиста, каждый, "кто пришел проверить свои силы, уже победитель".Михаил Куртасов – уроженец Севастополя, потомственный военный, ветеран СВО.С военной службы Михаил был комиссован по состоянию здоровья. После участия в специальной военной операции подал заявку на участие в программе "Севастополь – город Героев", которая помогает военнослужащим и ветеранам получать новые знания и продолжать служить Родине, внося вклад в развитие региона на гражданском поприще.Прием заявок на участие в региональной образовательной программе для бойцов и ветеранов спецоперации "Севастополь – город Героев" стартовал в феврале 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ветераны сво, участники сво, общество, михаил развожаев, спорт, пауэрлифтинг, новости севастополя