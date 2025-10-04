https://crimea.ria.ru/20251004/krymskiy-most--obstanovka-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1149962358.html
Крымский мост – обстановка после возобновления движения
Крымский мост – обстановка после возобновления движения - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Крымский мост – обстановка после возобновления движения
У Крымского моста после временной приостановки движения вырос автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T15:14
2025-10-04T15:14
2025-10-04T15:14
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
транспорт
логистика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688566_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_7997650479e0a30343a6cbc6c943db45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста после временной приостановки движения вырос автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост закрывали для транспорта в 14:30. Запрет действовал 12 минут.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очередей перед досмотром нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688566_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e730dd6b69166218c09d6f1dc763feef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост – обстановка после возобновления движения
Крымский мост сейчас – после приостановки движения в пробке стоят 350 авто