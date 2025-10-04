Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка после возобновления движения - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост – обстановка после возобновления движения
Крымский мост – обстановка после возобновления движения
У Крымского моста после временной приостановки движения вырос автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.10.2025
2025-10-04T15:14
2025-10-04T15:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста после временной приостановки движения вырос автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост закрывали для транспорта в 14:30. Запрет действовал 12 минут.При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очередей перед досмотром нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Крымский мост – обстановка после возобновления движения

Крымский мост сейчас – после приостановки движения в пробке стоят 350 авто

15:14 04.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. У Крымского моста после временной приостановки движения вырос автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост закрывали для транспорта в 14:30. Запрет действовал 12 минут.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен - со стороны Тамани очередей перед досмотром нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
