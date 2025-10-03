Рейтинг@Mail.ru
Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии
Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии
Президент России Владимир Путин и сербский лидер Милорад Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии во время встречи на полях Валдайского клуба в Сочи, сообщает РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и сербский лидер Милорад Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии во время встречи на полях Валдайского клуба в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля."Вы лично многое делаете для выстраивания отношений с Россией. Знаю, что ситуация в вашей стране, в регионе непростая, можно сказать, сложная. И, конечно, мне было бы очень интересно услышать ваши оценки", – сказал Путин.Он также поздравил сербского коллегу с Днем сербского единства, который отмечали в стране 15 сентября. В свою очередь Додик выразил удовольствие от встречи и отметил хорошие отношения между странами."Мне очень приятно видеть прогресс в России. У меня была возможность 9 мая присутствовать на Параде Победы – это было впечатляюще. Я опять рад быть в России, иметь возможность с вами обсудить наши двусторонние отношения, которые хорошие, стабильные, стратегические. Я согласен с вами в той части, где вы сказали, что у нас ситуация сложная. Кто-то говорит, что зато нам не скучно: всегда есть чем заняться", - ответил президент Сербии.В рамках дальнейшего диалога стороны говорили о ситуации в Сербии подробнее, отметили в пресс-службе Кремля.
Путин и Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии

Путин провел встречу с Додиком на полях Валдайского клуба

09:58 03.10.2025
 
© КремльВстреча Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
Встреча Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
© Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и сербский лидер Милорад Додик обсудили непростую ситуацию в Сербии во время встречи на полях Валдайского клуба в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.
"Вы лично многое делаете для выстраивания отношений с Россией. Знаю, что ситуация в вашей стране, в регионе непростая, можно сказать, сложная. И, конечно, мне было бы очень интересно услышать ваши оценки", – сказал Путин.
Он также поздравил сербского коллегу с Днем сербского единства, который отмечали в стране 15 сентября. В свою очередь Додик выразил удовольствие от встречи и отметил хорошие отношения между странами.
"Мне очень приятно видеть прогресс в России. У меня была возможность 9 мая присутствовать на Параде Победы – это было впечатляюще. Я опять рад быть в России, иметь возможность с вами обсудить наши двусторонние отношения, которые хорошие, стабильные, стратегические. Я согласен с вами в той части, где вы сказали, что у нас ситуация сложная. Кто-то говорит, что зато нам не скучно: всегда есть чем заняться", - ответил президент Сербии.
В рамках дальнейшего диалога стороны говорили о ситуации в Сербии подробнее, отметили в пресс-службе Кремля.
В Сербии назвали СВО оправданной: Россия борется против системы
Додик заявил о готовности объявить независимость Республики Сербской
Встреча Владимира Путина с Милорадом Додиком - видео
 
