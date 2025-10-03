https://crimea.ria.ru/20251003/dva-podrostka-podorvalis-na-protivopekhotnoy-mine-vsu-v-gorlovke-1149952912.html
Два подростка подорвались на противопехотной мине ВСУ в Горловке
Два подростка подорвались на противопехотной мине ВСУ в Горловке - РИА Новости Крым, 03.10.2025
Два подростка подорвались на противопехотной мине ВСУ в Горловке
Два подростка получили ранения в результате подрыва противопехотной мины в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 03.10.2025
2025-10-03T18:10
2025-10-03T18:10
2025-10-03T18:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Два подростка получили ранения в результате подрыва противопехотной мины в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Украинские боевики с 2022 года активно применяют против мирных жителей ДНР и ряда других прифронтовых регионов России противопехотные мины, запрещенные соответствующей международной конвенцией (Оттавский договор).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Два подростка подорвались на противопехотной мине ВСУ в Горловке
