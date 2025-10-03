Рейтинг@Mail.ru
Два подростка получили ранения в результате подрыва противопехотной мины в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости Крым, 03.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Два подростка получили ранения в результате подрыва противопехотной мины в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Украинские боевики с 2022 года активно применяют против мирных жителей ДНР и ряда других прифронтовых регионов России противопехотные мины, запрещенные соответствующей международной конвенцией (Оттавский договор).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Два подростка подорвались на противопехотной мине ВСУ в Горловке

В Горловке два подростка ранены при детонации противопехотной мины ВСУ

18:10 03.10.2025 (обновлено: 18:22 03.10.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Два подростка получили ранения в результате подрыва противопехотной мины в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате детонации украинской противопехотной мины нажимного действия в Никитовском районе Горловки ранены два подростка", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские боевики с 2022 года активно применяют против мирных жителей ДНР и ряда других прифронтовых регионов России противопехотные мины, запрещенные соответствующей международной конвенцией (Оттавский договор).
Лента новостейМолния