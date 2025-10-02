https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-nalet-bespilotnikov-1149926150.html

В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ

В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2025

В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ

Один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря вдали от берега. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T19:52

2025-10-02T19:52

2025-10-02T20:06

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

воздушная тревога в севастополе

атаки всу на крым

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

михаил развожаев

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря вдали от берега. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в 19:27 была объявлена воздушная тревога. В городе работают сирены.По информации Спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, воздушная тревога в севастополе, атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, михаил развожаев, новости крыма, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, пво