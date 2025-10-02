Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-nalet-bespilotnikov-1149926150.html
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 02.10.2025
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
Один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря вдали от берега. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря вдали от берега. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в 19:27 была объявлена воздушная тревога. В городе работают сирены.По информации Спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ

В Севастополе над морем в районе Казачьей бухты сбит один беспилотник ВСУ - Развожаев

19:52 02.10.2025 (обновлено: 20:06 02.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря вдали от берега. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В Севастополе в 19:27 была объявлена воздушная тревога. В городе работают сирены.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбит 1 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты", - написал он.
По информации Спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.
Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
