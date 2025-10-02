https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-voennye-otrazhayut-nalet-bespilotnikov-1149926150.html
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
Один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря вдали от берега. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря вдали от берега. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В Севастополе в 19:27 была объявлена воздушная тревога. В городе работают сирены.По информации Спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.Развожаев призвал жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе военные отражают налет беспилотников ВСУ
