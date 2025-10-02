https://crimea.ria.ru/20251002/rossiyskaya-armiya-yavlyaetsya-samoy-boesposobnoy-v-mire--putin-1149925720.html

Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин

Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на сегодняшний день являются самой сильной и боеспособной армией в мире, в том числе по уровню выучки личного состава, техническим возможностям и тактике ведения боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что с Россией сегодня воюют фактически все страны НАТО.Путин отметил, что это серьезный вызов для России, но государство, Вооруженные силы и оборонная промышленность страны быстро к нему адаптировались.Издание Wall Street Journal сообщило, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. По данным газеты, власти США просят страны НАТО предоставить аналогичную поддержку. Также американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

