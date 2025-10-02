Российская армия является самой боеспособной в мире – Путин

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на сегодняшний день являются самой сильной и боеспособной армией в мире, в том числе по уровню выучки личного состава, техническим возможностям и тактике ведения боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он подчеркнул, что с Россией сегодня воюют фактически все страны НАТО.Путин отметил, что это серьезный вызов для России, но государство, Вооруженные силы и оборонная промышленность страны быстро к нему адаптировались.Издание Wall Street Journal сообщило, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. По данным газеты, власти США просят страны НАТО предоставить аналогичную поддержку. Также американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
владимир путин (политик), россия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, безопасность
С Россией воюют все страны НАТО – Путин

19:38 02.10.2025 (обновлено: 19:46 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России на сегодняшний день являются самой сильной и боеспособной армией в мире, в том числе по уровню выучки личного состава, техническим возможностям и тактике ведения боевых действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Безо всякого преувеличения, и это и не хвастовство, могу сказать, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией – по выучке личного состава, по техническим возможностям и умению их применять, модернизировать и поставлять на линию фронта новые образцы вооружений, по тактике ведения боевых действий", - сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что с Россией сегодня воюют фактически все страны НАТО.
"Есть и инструкторы из западных стран, и они принимают участие в боевых действиях. Центры специальные созданы в Европе, которые, по сути, сопровождают все, что делают ВСУ, информацией подпитывают, разведданные из космоса передают, оружие поставляют, учат", - сказал глава государства.
Путин отметил, что это серьезный вызов для России, но государство, Вооруженные силы и оборонная промышленность страны быстро к нему адаптировались.
Издание Wall Street Journal сообщило, что США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры. По данным газеты, власти США просят страны НАТО предоставить аналогичную поддержку. Также американская администрация рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, Barracuda и других дальностью около 800 километров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия должным образом отреагирует на возможную передачу ракет Tomahawk Киеву. Также представитель Кремля, комментируя сообщения по поводу передачи США разведданных Украине для ударов вглубь территорий России, выразил мнение, что сообщений СМИ на пустом месте не бывает.
15:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО
 
