В акватории Черного моря уничтожают БЭК - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В акватории Черного моря уничтожают БЭК
В акватории Черного моря уничтожают БЭК
Утром в среду в акватории Черного моря, в районе Туапсе уничтожают БЭК. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
2025-10-01T08:02
2025-10-01T08:02
туапсе
новороссийск
новости
безэкипажные катера
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Утром в среду в акватории Черного моря, в районе Туапсе уничтожают БЭК. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.Глава района обратился с просьбой отнестись спокойно и подчеркнул, что подрыв управляемый.Накануне украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Как сообщает турецкая газета Milliyet, опасную находку выловили рыбаки.
В акватории Черного моря уничтожают БЭК

БЭК уничтожают в акватории Черного моря в районе Туапсе

08:02 01.10.2025
 
Операторы FPV-дронов Черноморского флота уничтожают безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота уничтожают безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Утром в среду в акватории Черного моря, в районе Туапсе уничтожают БЭК. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Сегодня предварительно в 08:00 в акватории Черного моря в районе Туапсе будет произведено уничтожение БЭК силами военных Новороссийской морской базы", – сказано в сообщении.

Глава района обратился с просьбой отнестись спокойно и подчеркнул, что подрыв управляемый.
Накануне украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Как сообщает турецкая газета Milliyet, опасную находку выловили рыбаки.
