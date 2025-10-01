https://crimea.ria.ru/20251001/v-akvatorii-chernogo-morya-unichtozhayut-bek-1149864136.html
В акватории Черного моря уничтожают БЭК
Утром в среду в акватории Черного моря, в районе Туапсе уничтожают БЭК. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T08:02
2025-10-01T08:02
2025-10-01T08:02
туапсе
новороссийск
новости
безэкипажные катера
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Утром в среду в акватории Черного моря, в районе Туапсе уничтожают БЭК. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.Глава района обратился с просьбой отнестись спокойно и подчеркнул, что подрыв управляемый.Накануне украинский безэкипажный катер-камикадзе обнаружили у побережья Чаршибаши в Турции. Как сообщает турецкая газета Milliyet, опасную находку выловили рыбаки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
