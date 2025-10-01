https://crimea.ria.ru/20251001/minenergo-ukrainy-zayavilo-o-pereboe-v-elektrosnabzhenii-sarkofaga-na-chaes-1149900165.html
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
Министерство энергетики Украины в среду заявило о временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T21:47
2025-10-01T21:47
2025-10-01T21:47
украина
чаэс
новости
чернобыль
авария на чернобыльской атомной станции
минэнерго украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110790/98/1107909871_0:184:2988:1865_1920x0_80_0_0_ec2392b60ba2e87d650b2cc660f486a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Министерство энергетики Украины в среду заявило о временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)."В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", – говорится в сообщении, опубликованном в Tеlegram-канале ведомства.В министерстве отмечают, что перебои стали следствием аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциямЧернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забытьУроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева
украина
чернобыль
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110790/98/1107909871_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_e873bc715474499558d69a93597b478f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, чаэс, новости, чернобыль, авария на чернобыльской атомной станции, минэнерго украины
Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
Перебой электричества затронул новый саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Министерство энергетики Украины в среду заявило о временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", – говорится в сообщении, опубликованном в Tеlegram-канале ведомства.
В министерстве отмечают, что перебои стали следствием аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.
Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: