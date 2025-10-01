Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Министерство энергетики Украины в среду заявило о временном перебое в электроснабжении нового саркофага (конфайнмента) над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)."В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", – говорится в сообщении, опубликованном в Tеlegram-канале ведомства.В министерстве отмечают, что перебои стали следствием аварии на энергетической инфраструктуре в Киевской области.Авария на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, считается крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофой XX века. Чернобыльская АЭС расположена в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МАГАТЭ назвали последствия ударов по атомным станциямЧернобыль: день катастрофы, о котором невозможно забытьУроки Чернобыля выучили не все: Аксенов о рисках из-за армии Киева
РИА Новости Крым
21:47 01.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Чернобыльская атомная электростанция
© РИА Новости . Стрингер
