В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен - РИА Новости Крым, 30.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250930/v-krymu-proveryat-sistemu-opovescheniya-s-vklyucheniem-siren-1149745656.html
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен - РИА Новости Крым, 30.09.2025
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен
В Крыму 1 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 1 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.По его словам, с 10:00 до 16:00 по всей территории полуострова будет включена сирена с подачей сигнала "Внимание всем". Также произойдет замещение теле- и радиоканалов информационными сообщениями о проверке.Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, проверка систем оповещения, мчс крыма
В Крыму проверят систему оповещения с включением сирен

В Крыму 1 октября включат системы оповещения населения для проверки

07:55 30.09.2025
 
© РИА Новости КрымГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму 1 октября проведут плановую комплексную проверку системы оповещения с включением сирен, сообщает министр чрезвычайных ситуаций республики Алексей Еременко.
По его словам, с 10:00 до 16:00 по всей территории полуострова будет включена сирена с подачей сигнала "Внимание всем". Также произойдет замещение теле- и радиоканалов информационными сообщениями о проверке.
"Сигнал оповещения будет повторятся 3 раза в течении дня. Просьба сохранять спокойствие!", – отметил Еременко.
Ранее сообщалось, что российские школы получили документы и алгоритмы действий на случай атак беспилотных летательных аппаратов.
Лента новостейМолния