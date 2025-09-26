https://crimea.ria.ru/20250926/nachal-skhodit-s-uma-v-vengrii-otvetil-na-obvineniya-zelenskogo-1149767853.html
"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского
"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского - РИА Новости Крым, 26.09.2025
"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы...
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
