"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского
"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы...
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками.В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками.
"Начал сходить с ума:" в Венгрии ответил на обвинения Зеленского

Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии – глава МИД Венгрии Сийярто

18:46 26.09.2025
 
© AP Photo Petros KaradjiasМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo Petros Karadjias
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве "хунгарофобии" после его утверждений о якобы нарушении украинской границы венгерскими беспилотниками.
В пятницу Зеленский без каких-либо доказательств заявил о нарушении украинской границы, "вероятно, венгерскими" разведывательными беспилотниками.

"Владимир Зеленский начинает сходить с ума от хунгарофобии (страха перед Венгрией – ред). Уже видит кошмары", - приводит РИА Новости пост Сийярто в социальной сети.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
