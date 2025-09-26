Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границы Украины - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границы Украины
Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границы Украины - РИА Новости Крым, 26.09.2025
Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границы Украины
Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, "вероятно, венгерскими". Об этом он рассказал после... РИА Новости Крым, 26.09.2025
украина
владимир зеленский
венгрия
беспилотник (бпла, дрон)
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, "вероятно, венгерскими". Об этом он рассказал после совещания по военным вопросам.Глава киевского режима поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы БПЛА. Каких-либо данных о количестве или маршруте следования дронов и их принадлежности не приводится.
украина
венгрия
украина, владимир зеленский, венгрия, беспилотник (бпла, дрон), в мире, новости
Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границы Украины

Разведывательные беспилотники Венгрии нарушили воздушное пространство Украины – Зеленский

16:58 26.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, "вероятно, венгерскими". Об этом он рассказал после совещания по военным вопросам.
"Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Глава киевского режима поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы БПЛА.
Каких-либо данных о количестве или маршруте следования дронов и их принадлежности не приводится.
УкраинаВладимир ЗеленскийВенгрияБеспилотник (БПЛА, дрон)В миреНовости
 
Лента новостейМолния