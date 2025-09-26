https://crimea.ria.ru/20250926/zelenskiy-zayavil-o-narushenii-vengerskimi-dronami-granitsy-ukrainy-1149765929.html
Зеленский заявил о нарушении венгерскими дронами границы Украины
2025-09-26T16:58
украина
владимир зеленский
венгрия
беспилотник (бпла, дрон)
в мире
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил о нарушении воздушного пространства Украины беспилотными летательными аппаратами, "вероятно, венгерскими". Об этом он рассказал после совещания по военным вопросам.Глава киевского режима поручил военным перепроверить все имеющиеся данные и докладывать о каждом случае нарушения границы БПЛА. Каких-либо данных о количестве или маршруте следования дронов и их принадлежности не приводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина, владимир зеленский, венгрия, беспилотник (бпла, дрон), в мире, новости
