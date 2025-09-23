Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания

https://crimea.ria.ru/20250923/krymskiy-most-seychas-ocheredi-i-vremya-ozhidaniya--1149650529.html

Крымский мост сейчас работает штатно, очереди фиксируются только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T12:20

крым

новости крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

ситуация на дорогах крыма

керчь

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очереди фиксируются только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

