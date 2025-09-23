Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
Крымский мост сейчас работает штатно, очереди фиксируются только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очереди фиксируются только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания

12:20 23.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очереди фиксируются только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 12:00 Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 315 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
