Крымский мост сейчас: очереди и время ожидания
Крымский мост сейчас работает штатно, очереди фиксируются только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T12:20
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675962_225:430:1167:960_1920x0_80_0_0_606a3ba6b8f08fa369466ee9f834a02d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, очереди фиксируются только со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
