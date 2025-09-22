https://crimea.ria.ru/20250922/govorlivyy-natsik-v-krymu-otvetili-yuschenko-na-prizyv-idti-na-moskvu-1149630411.html

Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Украинское государство уничтожают такие же "нацики", каким был и остается бывший лидер Украины Виктор Ющенко, ненавидевший русский Крым еще до своего президентства, а сегодня призывающий идти "на Москву". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Экс-президент Украины (2005 – 2010 гг.) Виктор Ющенко ранее в интервью заявил, что не считает достаточным для Украины стремиться к границам 1991 года и выразил надежду на то, что Украина станет "бронежилетом Европы" и призвал идти "на Москву".По словам Цекова, с Ющенко он познакомился в 1990-х годах, когда тот был еще руководителем Нацбанка Украины.В этом убеждали и слова Ющенко, и поступки, отметил он. "Он с нами, с крымчанами, упорно говорил на украинском языке. А в какой-то момент даже сделал замечание – он, руководитель национального банка! – по поводу того, что у нас много русского в Крыму, что надо бы переходить на украинский", – вспоминает Цеков.И подчеркивает, что национализм способен уничтожить любое государство, Украина не исключение, и к ее уничтожению Ющенко также приложил руку.Ранее высказывание Ющенко прокомментировали в Госдуме. Депутат ГД РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал его ужасным трусом и предателем Украины."Именно он в прошлом стал тем самым "засланным казачком", разрушившим мир, стабильность и будущее Украины", – сказал Шеремет.В иностранных СМИ слова Ющенко, призвавшего идти "на Москву", расценили как попытку привлечь внимание к своей персоне, о которой украинцы уже стали забывать в условиях усиления политического кризиса на Украине.Президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ненависть к русским – Зеленский назвал свою мотивациюРеферендум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 годуЧем патриотизм отличается от национализма – простое объяснение

