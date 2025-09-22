Рейтинг@Mail.ru
Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"
22.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250922/govorlivyy-natsik-v-krymu-otvetili-yuschenko-na-prizyv-idti-na-moskvu-1149630411.html
Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"
Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву" - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"
Украинское государство уничтожают такие же "нацики", каким был и остается бывший лидер Украины Виктор Ющенко, ненавидевший русский Крым еще до своего... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T20:07
2025-09-22T19:21
радио "спутник в крыму"
сергей цеков
мнения
неонацизм
национализм
украина
виктор ющенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111470/49/1114704967_0:303:2773:1863_1920x0_80_0_0_99425d31800ec58e1993e6eca8c1da82.jpg
Ющенко и подобные ему уничтожают украинское государство – мнение
Ющенко и подобные ему уничтожают украинское государство – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Украинское государство уничтожают такие же "нацики", каким был и остается бывший лидер Украины Виктор Ющенко, ненавидевший русский Крым еще до своего президентства, а сегодня призывающий идти "на Москву". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.Экс-президент Украины (2005 – 2010 гг.) Виктор Ющенко ранее в интервью заявил, что не считает достаточным для Украины стремиться к границам 1991 года и выразил надежду на то, что Украина станет "бронежилетом Европы" и призвал идти "на Москву".По словам Цекова, с Ющенко он познакомился в 1990-х годах, когда тот был еще руководителем Нацбанка Украины.В этом убеждали и слова Ющенко, и поступки, отметил он. "Он с нами, с крымчанами, упорно говорил на украинском языке. А в какой-то момент даже сделал замечание – он, руководитель национального банка! – по поводу того, что у нас много русского в Крыму, что надо бы переходить на украинский", – вспоминает Цеков.И подчеркивает, что национализм способен уничтожить любое государство, Украина не исключение, и к ее уничтожению Ющенко также приложил руку.Ранее высказывание Ющенко прокомментировали в Госдуме. Депутат ГД РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал его ужасным трусом и предателем Украины."Именно он в прошлом стал тем самым "засланным казачком", разрушившим мир, стабильность и будущее Украины", – сказал Шеремет.В иностранных СМИ слова Ющенко, призвавшего идти "на Москву", расценили как попытку привлечь внимание к своей персоне, о которой украинцы уже стали забывать в условиях усиления политического кризиса на Украине.Президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
сергей цеков, мнения, неонацизм, национализм, украина, виктор ющенко
Говорливый "нацик": в Крыму ответили Ющенко на призыв идти "на Москву"

Ющенко и подобные ему уничтожают украинское государство – мнение

20:07 22.09.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Акции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Украинское государство уничтожают такие же "нацики", каким был и остается бывший лидер Украины Виктор Ющенко, ненавидевший русский Крым еще до своего президентства, а сегодня призывающий идти "на Москву". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков.
Ющенко и подобные ему уничтожают украинское государство – мнение
20:07
Экс-президент Украины (2005 – 2010 гг.) Виктор Ющенко ранее в интервью заявил, что не считает достаточным для Украины стремиться к границам 1991 года и выразил надежду на то, что Украина станет "бронежилетом Европы" и призвал идти "на Москву".
По словам Цекова, с Ющенко он познакомился в 1990-х годах, когда тот был еще руководителем Нацбанка Украины.

"Очень шустрый, очень говорливый. И все его "делали" очень талантливым финансистом и так далее. Но не сложилось у меня о нем мнение, в частности от той встречи, что он очень продвинутый. Но уже тогда сложилось мнение, что он человек с резко выраженными украинскими националистическими взглядами", – вспоминает гость эфира.

В этом убеждали и слова Ющенко, и поступки, отметил он. "Он с нами, с крымчанами, упорно говорил на украинском языке. А в какой-то момент даже сделал замечание – он, руководитель национального банка! – по поводу того, что у нас много русского в Крыму, что надо бы переходить на украинский", – вспоминает Цеков.
И подчеркивает, что национализм способен уничтожить любое государство, Украина не исключение, и к ее уничтожению Ющенко также приложил руку.

"Да... Это "нацик", понятное дело. И сегодня украинское государство уничтожают "нацики" прежде всего", – подытожил первый зампредседателя Госсовета РК.

Ранее высказывание Ющенко прокомментировали в Госдуме. Депутат ГД РФ от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал его ужасным трусом и предателем Украины.
"Именно он в прошлом стал тем самым "засланным казачком", разрушившим мир, стабильность и будущее Украины", – сказал Шеремет.
В иностранных СМИ слова Ющенко, призвавшего идти "на Москву", расценили как попытку привлечь внимание к своей персоне, о которой украинцы уже стали забывать в условиях усиления политического кризиса на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что после того, как Ющенко "поруководил страной", ситуация на Украине ухудшилась.
