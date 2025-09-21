https://crimea.ria.ru/20250921/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti--raneny-pyat-chelovek-i-odin-pogib-1149604115.html

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб - РИА Новости Крым, 21.09.2025

ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб

Пять человек получили различные ранения в результате удара украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Пять человек получили различные ранения в результате удара украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте.Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Пролетарский. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертой пострадавшей с осколочными ранениями оказывают медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ. В здании повреждены фасад и остекление.В селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки FPV-дрона на машину. Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство уничтожено огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

