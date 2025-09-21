Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб - РИА Новости Крым, 21.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250921/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti--raneny-pyat-chelovek-i-odin-pogib-1149604115.html
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб - РИА Новости Крым, 21.09.2025
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
Пять человек получили различные ранения в результате удара украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T18:16
2025-09-21T18:16
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Пять человек получили различные ранения в результате удара украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте.Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Пролетарский. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертой пострадавшей с осколочными ранениями оказывают медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ. В здании повреждены фасад и остекление.В селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки FPV-дрона на машину. Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство уничтожено огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250921/massirovannyy-obstrel-doma-v-zaporozhskoy-oblasti-raneny-10-chelovek-1149599333.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб

Пять человек ранены и один погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

18:16 21.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Пять человек получили различные ранения в результате удара украинских боевиков по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Очередные террористические атаки ВСУ на Ракитянский район. Один человек погиб, пять получили ранения", – написал он в своем Telegram-канале.
В поселке Пролетарский дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений водитель погиб на месте.
Еще один беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Пролетарский. Двоих мужчин с осколочными ранениями и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертой пострадавшей с осколочными ранениями оказывают медицинскую помощь в Ракитянской ЦРБ. В здании повреждены фасад и остекление.
В селе Новоленинское мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног в результате атаки FPV-дрона на машину. Пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения он будет переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство уничтожено огнем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обстрел ВСУ Васильевского муниципального округа в Запорожской области
12:31
ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16ВСУ ударили по Белгородской области – ранены пять человек и один погиб
17:57В Севастополе остановили катера и паромы
17:4475 лет назад было принято решение о строительстве Северо-Крымского канала
17:10Афганистан ответил на угрозы США и требование вернуть авиабазу Баграм
16:37Признание Палестины – какие страны присоединились
16:10Больше 2000 детей из сел Крыма посетят бесплатную экскурсию в Феодосии
15:46Что поможет Крыму уничтожить санкционные барьеры – мнение
15:22Крым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России
14:44Новости СВО: бойцы ВС РФ заняли новые рубежи в Днепропетровской области
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 2,5 раза за час
13:39Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властей
13:06Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
12:31ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области – 12 раненых и один погиб
12:15В Черном море уничтожены безэкипажные катера ВСУ
12:07"Перечень ограничений Зеленского смешон": министр МЧС Крыма о санкциях
11:41"Для меня это честь и гордость": вице-премьер Крыма о санкциях
11:11Где и сколько квартир затопило после рекордных осадков в Крыму
10:42Врезался в световую опору: три человека пострадали в ДТП в Севастополе
10:10Средневековое Бородино: как русские полки разбили Мамая на Куликовом поле
09:44Рождество Богородицы: что изображено на иконе
Лента новостейМолния