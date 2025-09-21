https://crimea.ria.ru/20250921/na-kubani-otets-ubil-trekhletnyuyu-doch-1149605668.html
На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
На Кубани отец убил трехлетнюю дочь - РИА Новости Крым, 21.09.2025
На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
В Краснодарском крае отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры, признался в ее убийстве, сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 21.09.2025
2025-09-21T19:31
2025-09-21T19:31
2025-09-21T19:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры, признался в ее убийстве, сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.Как установило следствие, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. По предварительным данным, 19 сентября 2025 года фигурант забрал девочку, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером обвиняемый убил свою дочь.Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребенка якобы похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы.В результате грамотно организованной и спланированной работы следователем при участии следователя-криминалиста при поддержке оперативников была установлена причастность к совершению указанного преступления 50-летнего отца пропавшей, который был задержан.Как следует из материалов СУ СК по Краснодарскому краю, обвиняемый признался в содеянном. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя краевого следственного управления.
На Кубани отец убил трехлетнюю дочь
Отец убил трехлетнюю дочь в Краснодарском крае
19:31 21.09.2025 (обновлено: 19:42 21.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры, признался в ее убийстве, сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.
Как установило следствие, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. По предварительным данным, 19 сентября 2025 года фигурант забрал девочку, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером обвиняемый убил свою дочь.
Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребенка якобы похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы.
"В правоохранительные органы Кавказского района 20 сентября 2025 года поступило заявление о безвестном исчезновении трехлетней девочки… Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – сказано в сообщении краевого управления СК.
В результате грамотно организованной и спланированной работы следователем при участии следователя-криминалиста при поддержке оперативников была установлена причастность к совершению указанного преступления 50-летнего отца пропавшей, который был задержан.
Как следует из материалов СУ СК по Краснодарскому краю, обвиняемый признался в содеянном. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя краевого следственного управления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.