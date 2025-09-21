https://crimea.ria.ru/20250921/na-kubani-otets-ubil-trekhletnyuyu-doch-1149605668.html

На Кубани отец убил трехлетнюю дочь

В Краснодарском крае отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры, признался в ее убийстве, сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 21.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае отец трехлетней девочки, которую трое суток искали волонтеры, признался в ее убийстве, сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.Как установило следствие, девочка с матерью проживала в Тихорецком районе, ее отец жил отдельно. По предварительным данным, 19 сентября 2025 года фигурант забрал девочку, сообщив ее матери, что поедет с ней в Кавказский район. Тем же вечером обвиняемый убил свою дочь.Чтобы скрыть следы преступления и отвести от себя подозрения, злоумышленник сообщил матери девочки о том, что ребенка якобы похитили, после чего они обратились в правоохранительные органы.В результате грамотно организованной и спланированной работы следователем при участии следователя-криминалиста при поддержке оперативников была установлена причастность к совершению указанного преступления 50-летнего отца пропавшей, который был задержан.Как следует из материалов СУ СК по Краснодарскому краю, обвиняемый признался в содеянном. В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя краевого следственного управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

