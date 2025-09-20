https://crimea.ria.ru/20250920/zachem-yuschenko-prizyvaet-kievskiy-rezhim-idti-na-moskvu---mnenie-1149587041.html

Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение

Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение - РИА Новости Крым, 20.09.2025

Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение

Громкий призыв бывшего президента Украины Виктора Ющенко к действующему киевскому режиму "идти на Москву" фактически дает старт президентской гонке на Украине... РИА Новости Крым, 20.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Громкий призыв бывшего президента Украины Виктора Ющенко к действующему киевскому режиму "идти на Москву" фактически дает старт президентской гонке на Украине. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Экс-президент Украины (занимал пост с 2005 по 2010 год, пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции" – ред.) Виктор Ющенко в субботу заявил, что Украина должна стать "бронежилетом Европы", который защитит европейские страны лучше, чем их собственные армии, а также призвал не останавливаться на границах 1991 года и пойти "на Москву".По мнению Шатрова, именно Ющенко начал предварительную подготовку Украины в качестве "тарана против России". "Понятно, что такие заявления - это хайп и попытка хотя бы медийно переломить ситуацию. Но в то же время, это доказательство того, что решение о начале специальной военной операции было верным, потому что Украина готовила себя в качестве тарана против России с такими людьми, как Ющенко", - отметил политолог.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" отказался, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.В августе Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме заявил, что допускает возможность проведения выборов на Украине только при условии установления перемирия.В начале сентября Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что "победой" Украины в конфликте можно считать то, что под контролем киевских властей находится часть территории страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторикуЗалужный отказался присоединиться к команде Зеленского – СМИ

