Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение - РИА Новости Крым, 20.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Громкий призыв бывшего президента Украины Виктора Ющенко к действующему киевскому режиму "идти на Москву" фактически дает старт президентской гонке на Украине. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Экс-президент Украины (занимал пост с 2005 по 2010 год, пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции" – ред.) Виктор Ющенко в субботу заявил, что Украина должна стать "бронежилетом Европы", который защитит европейские страны лучше, чем их собственные армии, а также призвал не останавливаться на границах 1991 года и пойти "на Москву".По мнению Шатрова, именно Ющенко начал предварительную подготовку Украины в качестве "тарана против России". "Понятно, что такие заявления - это хайп и попытка хотя бы медийно переломить ситуацию. Но в то же время, это доказательство того, что решение о начале специальной военной операции было верным, потому что Украина готовила себя в качестве тарана против России с такими людьми, как Ющенко", - отметил политолог.Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" отказался, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.В августе Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме заявил, что допускает возможность проведения выборов на Украине только при условии установления перемирия.В начале сентября Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что "победой" Украины в конфликте можно считать то, что под контролем киевских властей находится часть территории страны.
Зачем Ющенко призывает киевский режим "идти на Москву" - мнение

Призыв Ющенко "идти на Москву" дал старт президентской гонке на Украине – политолог

16:56 20.09.2025
 
© Григорий Василенко / Перейти в фотобанкВиктор Ющенко. Архивное фото
Виктор Ющенко. Архивное фото
© Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Громкий призыв бывшего президента Украины Виктора Ющенко к действующему киевскому режиму "идти на Москву" фактически дает старт президентской гонке на Украине. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Экс-президент Украины (занимал пост с 2005 по 2010 год, пришел к власти в результате так называемой "Оранжевой революции" – ред.) Виктор Ющенко в субботу заявил, что Украина должна стать "бронежилетом Европы", который защитит европейские страны лучше, чем их собственные армии, а также призвал не останавливаться на границах 1991 года и пойти "на Москву".
"Призывы Ющенко "идти на Москву" являются подтверждением, того, что на Украине началась борьба за кресло президента, поэтому сейчас различные политические персонажи пытаются себя продать, показать, что они более амбициозны, чем Владимир Зеленский", - сказал он.
По мнению Шатрова, именно Ющенко начал предварительную подготовку Украины в качестве "тарана против России".
"Понятно, что такие заявления - это хайп и попытка хотя бы медийно переломить ситуацию. Но в то же время, это доказательство того, что решение о начале специальной военной операции было верным, потому что Украина готовила себя в качестве тарана против России с такими людьми, как Ющенко", - отметил политолог.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" отказался, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
В августе Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме заявил, что допускает возможность проведения выборов на Украине только при условии установления перемирия.
В начале сентября Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что "победой" Украины в конфликте можно считать то, что под контролем киевских властей находится часть территории страны.
