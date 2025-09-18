https://crimea.ria.ru/20250918/rossiya-osporila-prichastnost-k-krusheniyu-mh17-nad-donbassom-1149547835.html
Россия оспорила причастность к крушению MH17 над Донбассом
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российская Федерация оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Отмечается, что сделано это было "в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)" 18 сентября.
"Решение Совета ИКАО... обжаловано российской стороной по всем аспектам – по основаниям юрисдикции, применимому праву, фактологии, а также в связи с фатальными нарушениями процедуры", – сказано в сообщении.
Сам факт обжалования при этом "никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ИКАО по данному делу, о ничтожности которых Россия ранее заявляла", подчеркнули в МИД.
В то же время тот факт, что решение обжаловано, означает, что оно не вступило в силу, что "несомненно крайне разочарует Гаагу и Канберру, которые уже успели потребовать от российской стороны компенсации со ссылками на результат псевдоюридической деятельности Совета ИКАО", добавили во внешнеполитическом ведомстве.
"Рассчитываем на то, что Международный Суд ООН проявит исключительно беспристрастный подход в этом резонансном деле... Россия будет добиваться истины согласно обязательствам по Уставу ООН и применимым нормам международного права", – резюмировали в МИД РФ.
Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Расследование причин крушения лайнера проходит до сих пор.
В июле 2021 года Генпрокуратура РФ подала
в ЕСПЧ межгосударственную жалобу. в которой заявила, что Украина в полной мере ответственна за гибель пассажирского "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство.
В ноябре 2022 года Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе. По заявлению суда, в ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска якобы "быстро отвезли обратно в Россию".
В МИД РФ подчеркивают, что при рассмотрении дела Совет ИКАО игнорировал требования резолюции СБ ООН и собственные процедуры. Не провел полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы. Вместо этого были взяты на веру "весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны – Нидерландов", которые опирались, к тому же на подтасованные "факты", от не менее заинтересованной стороны – Украины. подчеркивает внешнеполитическое ведомство России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.