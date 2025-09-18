https://crimea.ria.ru/20250918/rossiya-osporila-prichastnost-k-krusheniyu-mh17-nad-donbassom-1149547835.html

Россия оспорила причастность к крушению MH17 над Донбассом

Россия оспорила причастность к крушению MH17 над Донбассом - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Россия оспорила причастность к крушению MH17 над Донбассом

Российская Федерация оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T23:08

2025-09-18T23:08

2025-09-18T23:08

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

в мире

россия

суд

гаага

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111411/34/1114113450_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3edde6621e831525d67917b68678c663.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российская Федерация оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.Отмечается, что сделано это было "в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция)" 18 сентября.Сам факт обжалования при этом "никоим образом не означает легитимизацию или признание российской стороной каких-либо актов Совета ИКАО по данному делу, о ничтожности которых Россия ранее заявляла", подчеркнули в МИД.Суд в Гааге вынес решение по сбитому малазийскому "Боингу" MH17В то же время тот факт, что решение обжаловано, означает, что оно не вступило в силу, что "несомненно крайне разочарует Гаагу и Канберру, которые уже успели потребовать от российской стороны компенсации со ссылками на результат псевдоюридической деятельности Совета ИКАО", добавили во внешнеполитическом ведомстве.Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и потерпел крушение в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Расследование причин крушения лайнера проходит до сих пор.В июле 2021 года Генпрокуратура РФ подала в ЕСПЧ межгосударственную жалобу. в которой заявила, что Украина в полной мере ответственна за гибель пассажирского "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний" в 2014 году, поскольку не закрыла свое воздушное пространство.В ноябре 2022 года Нидерландский суд установил, что ЗРК "Бук", из которого был сбит малайзийский Boeing MH17, находился под Первомайским в Донбассе. По заявлению суда, в ночь с 16 на 17 июля "бойцы ДНР привезли "Бук" из Российской Федерации", а после пуска якобы "быстро отвезли обратно в Россию".В МИД РФ подчеркивают, что при рассмотрении дела Совет ИКАО игнорировал требования резолюции СБ ООН и собственные процедуры. Не провел полное, тщательное и независимое международное расследование обстоятельств катастрофы. Вместо этого были взяты на веру "весьма сомнительные результаты технического и уголовного расследований под эгидой заинтересованной стороны – Нидерландов", которые опирались, к тому же на подтасованные "факты", от не менее заинтересованной стороны – Украины. подчеркивает внешнеполитическое ведомство России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

гаага

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире, россия, суд, гаага, новости