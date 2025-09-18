https://crimea.ria.ru/20250918/putin-predlozhil-kandidaturu-gutsana-na-dolzhnost-genprokurora-rossii-1149528541.html

На должность генпрокурора России Путин предложил Александра Гуцана

На должность генпрокурора России Путин предложил Александра Гуцана - РИА Новости Крым, 18.09.2025

На должность генпрокурора России Путин предложил Александра Гуцана

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора. Об этом сообщил глава комитета СФ по... РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.По его словам, предварительное обсуждение кандидатуры и заключение Совфед рассмотрит на совместном заседании 23 сентября 2025 года в 12 часов."Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству предложит Совету Палаты провести консультации по представленной президентом Российской Федерации кандидатуре на должность генерального прокурора Российской Федерации на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года", - добавил Клишас.Клишас ранее в четверг сообщил, что в Совфед поступило представление президента о назначении генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года. В целом он занимает этот пост с февраля 2020 года. До этого назначения на протяжении четырех лет занимал должность зампредседателя Следственного комитета РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Умерла председатель Верховного суда РФ Ирина ПодносоваКраснов подал заявление на вакансию главы Верховного судаПутин переназначил Краснова генпрокурором РФ

россия

Новости

