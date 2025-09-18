Рейтинг@Mail.ru
От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре - РИА Новости Крым, 18.09.2025
От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре
От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре - РИА Новости Крым, 18.09.2025
От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре
Жительница Красногвардейского района Крыма в пьяной ссоре ударила сожителя ножом. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, пострадавший не хотел обращаться к... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T18:36
2025-09-18T18:23
крым
мвд по республике крым
происшествия
новости крыма
общество
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466567_0:157:3067:1882_1920x0_80_0_0_ddc0d88e497ecf236f840ec7517ac2d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница Красногвардейского района Крыма в пьяной ссоре ударила сожителя ножом. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, пострадавший не хотел обращаться к врачам, пытаясь спасти возлюбленную от уголовного дела, но в итоге попал в реанимацию.По данным правоохранителей, о том, что в больницу доставлен мужчина с колото-резаной раной брюшной полости в дежурную часть сообщили медики. В ходе проверки полицейские выяснили, что ножевое ранение 45-летний мужчина получил в ходе ссоры с сожительницей.Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. 50-летней возлюбленной потерпевшего может грозить до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧПМужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собойВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
крым, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, общество, уголовный кодекс
От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре

Хотел защитить любимую и молчал: крымчанин попал в реанимацию с ножевым ранением

18:36 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница Красногвардейского района Крыма в пьяной ссоре ударила сожителя ножом. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, пострадавший не хотел обращаться к врачам, пытаясь спасти возлюбленную от уголовного дела, но в итоге попал в реанимацию.
По данным правоохранителей, о том, что в больницу доставлен мужчина с колото-резаной раной брюшной полости в дежурную часть сообщили медики. В ходе проверки полицейские выяснили, что ножевое ранение 45-летний мужчина получил в ходе ссоры с сожительницей.
"Несмотря на полученную травму, вызвать скорую помощь он не решился, опасаясь, что это повлечет привлечение возлюбленной к ответственности. После инцидента они продолжили распивать алкоголь на улице в компании друзей. Один из приятелей заметил, что из-под одежды пострадавшего сочится кровь, и незамедлительно вызвал скорую помощь", – сообщили детали в полиции.
Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. 50-летней возлюбленной потерпевшего может грозить до 10 лет лишения свободы.
КрымМВД по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаОбществоУголовный кодекс
 
