От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре

От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре - РИА Новости Крым, 18.09.2025

От любви до реанимации: крымчанка порезала сожителя в пьяной ссоре

Жительница Красногвардейского района Крыма в пьяной ссоре ударила сожителя ножом. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, пострадавший не хотел обращаться к... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T18:36

2025-09-18T18:36

2025-09-18T18:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Жительница Красногвардейского района Крыма в пьяной ссоре ударила сожителя ножом. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, пострадавший не хотел обращаться к врачам, пытаясь спасти возлюбленную от уголовного дела, но в итоге попал в реанимацию.По данным правоохранителей, о том, что в больницу доставлен мужчина с колото-резаной раной брюшной полости в дежурную часть сообщили медики. В ходе проверки полицейские выяснили, что ножевое ранение 45-летний мужчина получил в ходе ссоры с сожительницей.Уголовное дело открыто по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. 50-летней возлюбленной потерпевшего может грозить до 10 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧПМужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собойВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки

