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Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой - РИА Новости Крым, 31.05.2025
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Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой
Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой - РИА Новости Крым, 31.05.2025
Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой
Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой, сообщает столичный СК. РИА Новости Крым, 31.05.2025
2025-05-31T20:38
2025-05-31T20:38
новости
москва
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой, сообщает столичный СК."По предварительным данным, 31 мая 2025 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанес не менее одного ножевого ранения 17-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После чего он также причинил себе телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что по данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по САО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.Уточняется, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, москва, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой

Мужчина в Москве из-за ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой

20:38 31.05.2025
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой, сообщает столичный СК.
"По предварительным данным, 31 мая 2025 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанес не менее одного ножевого ранения 17-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После чего он также причинил себе телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что по данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по САО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Уточняется, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиМоскваСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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