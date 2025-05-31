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Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой

Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой - РИА Новости Крым, 31.05.2025

Мужчина в Москве из ревности убил ножом девушку и покончил с собой

Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой, сообщает столичный СК. РИА Новости Крым, 31.05.2025

2025-05-31T20:38

2025-05-31T20:38

2025-05-31T20:38

новости

москва

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Мужчина в Москве на почве ревности убил ножом 17-летнюю девушку и покончил с собой, сообщает столичный СК."По предварительным данным, 31 мая 2025 года фигурант, находясь вблизи жилого дома, расположенного на Бескудниковском бульваре, в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, нанес не менее одного ножевого ранения 17-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После чего он также причинил себе телесные повреждения, от которых скончался на месте", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что по данному факту Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по САО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.Уточняется, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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