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Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП

Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП

По факту жестокого убийства женщины на глазах у четырехлетнего внука возбуждено уголовное дело в отношении бывшего зятя погибшей. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T14:10

2025-06-16T14:10

2025-06-16T14:27

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По факту жестокого убийства женщины на глазах у четырехлетнего внука возбуждено уголовное дело в отношении бывшего зятя погибшей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.В понедельник стало известно, что мужчина напал на свою бывшую тещу на улице в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Риф". По данным полиции Севастополя, женщина погибла на месте. Злоумышленника задержали до приезда силовиков очевидцы случившегося.По данным СК, в убийстве 63-летней женщины подозревается 46-летний житель Бахчисарайского района, который ранее был женат на ее дочери. Как уточнили в Следкоме, пара развелась около года назад, после чего жена вместе с шестью детьми переехала к матери. Ребенка, который стал свидетелем особо тяжкого преступления, во время нападения в безопасное место увели прохожие, после чего передали мальчика матери. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает, добавили в ведомстве.Следователи и криминалисты проводят осмотр места преступления, допрашивают свидетелей и очевидцев, указали в Следкоме. Как сообщили в прокуратуре Севастополя, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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