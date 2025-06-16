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Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП
Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП
По факту жестокого убийства женщины на глазах у четырехлетнего внука возбуждено уголовное дело в отношении бывшего зятя погибшей. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T14:10
2025-06-16T14:10
2025-06-16T14:27
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
прокуратура города севастополя
убийство
уголовный кодекс
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По факту жестокого убийства женщины на глазах у четырехлетнего внука возбуждено уголовное дело в отношении бывшего зятя погибшей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.В понедельник стало известно, что мужчина напал на свою бывшую тещу на улице в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Риф". По данным полиции Севастополя, женщина погибла на месте. Злоумышленника задержали до приезда силовиков очевидцы случившегося.По данным СК, в убийстве 63-летней женщины подозревается 46-летний житель Бахчисарайского района, который ранее был женат на ее дочери. Как уточнили в Следкоме, пара развелась около года назад, после чего жена вместе с шестью детьми переехала к матери. Ребенка, который стал свидетелем особо тяжкого преступления, во время нападения в безопасное место увели прохожие, после чего передали мальчика матери. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает, добавили в ведомстве.Следователи и криминалисты проводят осмотр места преступления, допрашивают свидетелей и очевидцев, указали в Следкоме. Как сообщили в прокуратуре Севастополя, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Жестокое убийство тещи в Севастополе: стали известны подробности ЧП
В Севастополе возбуждено уголовное дело после жестокого убийства тещи на глазах у ребенка
14:10 16.06.2025 (обновлено: 14:27 16.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. По факту жестокого убийства женщины на глазах у четырехлетнего внука возбуждено уголовное дело в отношении бывшего зятя погибшей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
В понедельник стало известно, что мужчина напал на свою бывшую тещу на улице в районе садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Риф". По данным полиции Севастополя, женщина погибла на месте. Злоумышленника задержали до приезда силовиков очевидцы случившегося.
По данным СК, в убийстве 63-летней женщины подозревается 46-летний житель Бахчисарайского района, который ранее был женат на ее дочери. Как уточнили в Следкоме, пара развелась около года назад, после чего жена вместе с шестью детьми переехала к матери.
"Бывший муж неоднократно обвинял тещу в таком исходе. Сегодня утром он подкараулил пожилую женщину, которая вышла в магазин с его 4-летним сыном, и нанес несколько ножевых ранений в область шеи. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник, выбросив нож в кусты, попытался скрыться, однако был задержан очевидцами", - рассказали в СК.
Ребенка, который стал свидетелем особо тяжкого преступления, во время нападения в безопасное место увели прохожие, после чего передали мальчика матери. В настоящее время жизни и здоровью детей ничто не угрожает, добавили в ведомстве.
Следователи и криминалисты проводят осмотр места преступления, допрашивают свидетелей и очевидцев, указали в Следкоме.
Как сообщили в прокуратуре Севастополя, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".
"В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения род страду на период предварительного следствия", - говорится в сообщении.
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