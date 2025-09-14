https://crimea.ria.ru/20250914/zadymlenie-proizoshlo-na-gruzovom-sudne-v-sankt-peterburge-1149438603.html
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге
Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщила Северо-Западная транспортная... РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T13:52
2025-09-14T13:52
2025-09-14T13:55
санкт-петербург
новости
происшествия
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149438702_0:906:2047:2057_1920x0_80_0_0_4300f7a6f9f9740724c1795693c4f145.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.️Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований, проинформировали в надзорном ведомстве.Ранее в воскресенье в Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов – погиб машинист. Губернатор подчеркнул, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250914/chp-na-zheleznoy-doroge-i-pozhar-na-neftezavode-v-lenoblasti--chto-izvestno-1149432588.html
санкт-петербург
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0e/1149438702_0:522:2047:2057_1920x0_80_0_0_f042190edc1215fbfe0f796f5e9846ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, новости, происшествия, морской транспорт
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге
На грузовом судне в Петербурге произошло задымление – прокуратура организовала проверку
13:52 14.09.2025 (обновлено: 13:55 14.09.2025)