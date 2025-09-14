Рейтинг@Mail.ru
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге
Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщила Северо-Западная транспортная... РИА Новости Крым, 14.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.️Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований, проинформировали в надзорном ведомстве.Ранее в воскресенье в Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов – погиб машинист. Губернатор подчеркнул, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.
санкт-петербург
санкт-петербург, новости, происшествия, морской транспорт
Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге

На грузовом судне в Петербурге произошло задымление – прокуратура организовала проверку

13:52 14.09.2025 (обновлено: 13:55 14.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 14 сентября в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне. В настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются", – сказано в сообщении.

️Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований, проинформировали в надзорном ведомстве.
Ранее в воскресенье в Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов – погиб машинист. Губернатор подчеркнул, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.
