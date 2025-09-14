https://crimea.ria.ru/20250914/zadymlenie-proizoshlo-na-gruzovom-sudne-v-sankt-peterburge-1149438603.html

Задымление произошло на грузовом судне в Санкт-Петербурге

2025-09-14T13:52

2025-09-14T13:52

2025-09-14T13:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.️Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований, проинформировали в надзорном ведомстве.Ранее в воскресенье в Ленинградской области тепловоз сошел с рельсов – погиб машинист. Губернатор подчеркнул, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

санкт-петербург

2025

Новости

