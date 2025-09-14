Рейтинг@Mail.ru
Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист
Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист - РИА Новости Крым, 14.09.2025
Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист
Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области – погиб машинист, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 14.09.2025
2025-09-14T10:37
2025-09-14T10:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области – погиб машинист, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.И проинформировал, что направлены дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов. Также увеличено количество автобусов на направлении Луга – Гатчина – Санкт-Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.Губернатор подчеркнул, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.Ранее в воскресенье в Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ.Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист

В Ленинградской области погиб машинист при сходе с рельсов тепловоза в Гатчинском округе

10:37 14.09.2025 (обновлено: 10:54 14.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области – погиб машинист, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда – его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", – сообщил глава региона.
И проинформировал, что направлены дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов. Также увеличено количество автобусов на направлении Луга – Гатчина – Санкт-Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.
Губернатор подчеркнул, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.
Ранее в воскресенье в Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ.
Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии.
