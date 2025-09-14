https://crimea.ria.ru/20250914/esche-odin-teplovoz-soshel-s-relsov-v-lenoblasti--pogib-mashinist-1149434869.html

Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист

2025-09-14T10:37

александр дрозденко

ленинградская область

железная дорога

происшествия

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области – погиб машинист, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.И проинформировал, что направлены дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов. Также увеличено количество автобусов на направлении Луга – Гатчина – Санкт-Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.Губернатор подчеркнул, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.Ранее в воскресенье в Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ.Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

