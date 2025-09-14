Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленобласти – погиб машинист
В Ленинградской области погиб машинист при сходе с рельсов тепловоза в Гатчинском округе
10:37 14.09.2025 (обновлено: 10:54 14.09.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Еще один тепловоз сошел с рельсов в Ленинградской области – погиб машинист, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти. Погиб машинист поезда – его зажало в кабине, после деблокировки скончался в машине скорой", – сообщил глава региона.
И проинформировал, что направлены дополнительные силы для скорейшего восстановления движения поездов. Также увеличено количество автобусов на направлении Луга – Гатчина – Санкт-Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений.
Губернатор подчеркнул, что в регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта.
Ранее в воскресенье в Ленинградской области с рельсов сошли тепловоз с 15-ю цистернами и произошел пожар на заводе КИНЕФ.
Накануне на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, при подрыве одного из них погибли три сотрудника Росгвардии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.