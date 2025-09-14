Действующий губернатор Севастополя Развожаев лидирует на выборах

https://crimea.ria.ru/20250914/deystvuyuschiy-gubernator-sevastopolya-razvozhaev-lidiruet-na-vyborakh-1149448131.html
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК России.На втором месте Илья Журавлев (ЛДПР), на третьем – Сергей Круглов ("Справедливая Россия – За правду"), на четвертом – Геннадий Кушнир (КПРФ) и пятую строчку в списке занимает Ирина Салина ("Новые люди").Севастополь выбирает губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования открыто 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
