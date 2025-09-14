https://crimea.ria.ru/20250914/deystvuyuschiy-gubernator-sevastopolya-razvozhaev-lidiruet-na-vyborakh-1149448131.html

Действующий губернатор Севастополя Развожаев лидирует на выборах

Действующий губернатор Севастополя Развожаев лидирует на выборах - РИА Новости Крым, 14.09.2025

Действующий губернатор Севастополя Развожаев лидирует на выборах

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные РИА Новости Крым, 14.09.2025

2025-09-14T21:44

2025-09-14T21:44

2025-09-14T22:28

выборы губернатора севастополя

новости севастополя

севастополь

общество

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142019027_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8b17cd2b9aadec7c0e8f5c01d246fcf6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев лидирует на выборах с 82,05% голосов после обработки 9,55% протоколов. Об этом свидетельствуют первые данные ЦИК России.На втором месте Илья Журавлев (ЛДПР), на третьем – Сергей Круглов ("Справедливая Россия – За правду"), на четвертом – Геннадий Кушнир (КПРФ) и пятую строчку в списке занимает Ирина Салина ("Новые люди").Севастополь выбирает губернатора и депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов. Всего в городе для голосования открыто 187 избирательных участков. За проведением выборов на участках следят около 500 наблюдателей, выдвинутых политическими партиями и избирательными объединениями, и 189 человек от Общественной палаты Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы губернатора севастополя, новости севастополя, севастополь, общество, выборы