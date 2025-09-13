Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе завершился второй день голосования - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Севастополе завершился второй день голосования
В Севастополе завершился второй день голосования - РИА Новости Крым, 13.09.2025
В Севастополе завершился второй день голосования
Второй день основного голосования на выборах губернатора Севастополя и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов подошел к концу,... РИА Новости Крым, 13.09.2025
2025-09-13T21:43
2025-09-13T21:43
выборы
выборы губернатора севастополя
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
выборы, выборы губернатора севастополя, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
В Севастополе завершился второй день голосования

В Севастополе на выборах губернатора и депутатов явка за два дня достигла 55 процентов

21:43 13.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Второй день основного голосования на выборах губернатора Севастополя и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов подошел к концу, сообщили в Севгоризбиркоме.
По данным комиссии, к 20.00 часам второго дня голосования участие в выборах приняли 183 875 избирателей, что составляет 55,36% от числа зарегистрированных.
"По состоянию на 20 часов 13 сентября 2025 года проголосовало 183 875 избирателей (55,36%) — данные с учетом досрочного голосования и без учета проголосовавших по ДЭГ", – уточнили в ведомстве.
В первый день явка составила 48,28% от общего числа избирателей.
Основные дни для голосования - пятница, суббота и воскресенье, работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона.
В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
