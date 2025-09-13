https://crimea.ria.ru/20250913/v-sevastopole-zavershilsya-vtoroy-den-golosovaniya-1149429319.html

В Севастополе завершился второй день голосования

Второй день основного голосования на выборах губернатора Севастополя и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов подошел к концу,... РИА Новости Крым, 13.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Второй день основного голосования на выборах губернатора Севастополя и депутатов Советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов подошел к концу, сообщили в Севгоризбиркоме.По данным комиссии, к 20.00 часам второго дня голосования участие в выборах приняли 183 875 избирателей, что составляет 55,36% от числа зарегистрированных.В первый день явка составила 48,28% от общего числа избирателей.Основные дни для голосования - пятница, суббота и воскресенье, работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона.В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

