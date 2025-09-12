Рейтинг@Mail.ru
Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/podarki-i-tort-kak-uchastok-v-sevastopole-vstretil-pervykh-izbirateley-1149393103.html
Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей
Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей
Избирательный участок №142 в Севастополе, где проходят выборы губернатора, открылся для голосования в 8 утра. Настроение праздничное, комиссия готова встречать... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T12:40
2025-09-12T12:40
севастополь
выборы губернатора севастополя
новости севастополя
выборы
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0c/1149393282_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_6bd67adf3deae58751b7ee691f5c5c9a.png
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Избирательный участок №142 в Севастополе, где проходят выборы губернатора, открылся для голосования в 8 утра. Настроение праздничное, комиссия готова встречать избирателей на протяжение всех дней единого голосования, рассказала корреспонденту РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии №142 Инна Микулич.По ее словам, члены избирательной комиссии готовы работать и помогать севастопольцам во все дни голосования.Охрану участка обеспечивают сотрудники МВД. Также присутствуют общественные наблюдали от разных партий и севастопольские волонтеры, которые проводят для проголосовавших жителей викторину. Если человек ответил правильно на вопросы, посвященные истории города-героя, ему вручают призы с государственной символикой Севастополя. А один из членов комиссии испек торт с номером участка.Выборы губернатора Севастополя, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов, стартовали в городе-герое в 8:00 12 сентября, они продолжатся до 14 сентября включительно. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование. За проведением голосования на участках сегодня следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
севастополь
Новости
севастополь, выборы губернатора севастополя, новости севастополя, выборы, общество
Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей

Первых избирателей на выборах в Севастополе встретили подарками и тортом

12:40 12.09.2025
 
© РИА Новости КрымВыборы губернатора Севастополя
Выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Избирательный участок №142 в Севастополе, где проходят выборы губернатора, открылся для голосования в 8 утра. Настроение праздничное, комиссия готова встречать избирателей на протяжение всех дней единого голосования, рассказала корреспонденту РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии №142 Инна Микулич.
"Мы живем в прекрасном Севастополе, где люди ответственно относятся к судьбе города-героя и с удовольствием участвуют в выборах, им небезразлична судьба нашего города. В эти дни мы выбираем губернатора, первые избиратели уже пришли на участок. Основной поток мы ожидаем после 16:00, но люди уже активно приходят", – сказала Микулич.
По ее словам, члены избирательной комиссии готовы работать и помогать севастопольцам во все дни голосования.
Охрану участка обеспечивают сотрудники МВД. Также присутствуют общественные наблюдали от разных партий и севастопольские волонтеры, которые проводят для проголосовавших жителей викторину. Если человек ответил правильно на вопросы, посвященные истории города-героя, ему вручают призы с государственной символикой Севастополя. А один из членов комиссии испек торт с номером участка.
© РИА Новости КрымПервых избирателей на выборах в Севастополе встретили подарками и тортом
Первых избирателей на выборах в Севастополе встретили подарками и тортом - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости Крым
Первых избирателей на выборах в Севастополе встретили подарками и тортом
Выборы губернатора Севастополя, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов, стартовали в городе-герое в 8:00 12 сентября, они продолжатся до 14 сентября включительно. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование. За проведением голосования на участках сегодня следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
