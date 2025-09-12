https://crimea.ria.ru/20250912/podarki-i-tort-kak-uchastok-v-sevastopole-vstretil-pervykh-izbirateley-1149393103.html

Подарки и торт: как участок в Севастополе встретил первых избирателей

2025-09-12T12:40

севастополь

выборы губернатора севастополя

новости севастополя

выборы

общество

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Избирательный участок №142 в Севастополе, где проходят выборы губернатора, открылся для голосования в 8 утра. Настроение праздничное, комиссия готова встречать избирателей на протяжение всех дней единого голосования, рассказала корреспонденту РИА Новости Крым председатель участковой избирательной комиссии №142 Инна Микулич.По ее словам, члены избирательной комиссии готовы работать и помогать севастопольцам во все дни голосования.Охрану участка обеспечивают сотрудники МВД. Также присутствуют общественные наблюдали от разных партий и севастопольские волонтеры, которые проводят для проголосовавших жителей викторину. Если человек ответил правильно на вопросы, посвященные истории города-героя, ему вручают призы с государственной символикой Севастополя. А один из членов комиссии испек торт с номером участка.Выборы губернатора Севастополя, а также депутатов советов Ленинского и Гагаринского муниципальных округов, стартовали в городе-герое в 8:00 12 сентября, они продолжатся до 14 сентября включительно. До этого на протяжении девяти дней, с 3 по 11 сентября, проходило досрочное голосование. За проведением голосования на участках сегодня следят около 500 наблюдателей, а также 189 человек от Общественной палаты Севастополя.В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

