Новости СВО: страшные потери киевского режима за неделю

Новости СВО: страшные потери киевского режима за неделю

Киевский режим за неделю боев на всех направлениях потерял почти 10000 боевиков, 14 танков и другие вооружения и технику, в том висле западного производства. Об РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю боев на всех направлениях потерял почти 10000 боевиков, 14 танков и другие вооружения и технику, в том висле западного производства. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали свыше 1220 боевиков ВСУ, три танка, 15 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы, 43 склада боеприпасов и материальных средств.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, разбила 1650 украинских боевиков, два танка, 28 боевых бронированных машин, 153 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада боеприпасов, 45 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодное тактическое положение. Украинские вооруженные формирования потеряли свыше 1470 человек, три танка, 19 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, 22 орудия полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы, 19 складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группы "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, уничтожили до 3370 солдат ВСУ, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.Потери ВСУ в зоне работы группировки "Восток" составили свыше 1640 военных, танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.Военнослужащие "Днепра" ликвидировали более 430 неонацистов, две боевые бронированные машины, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, 32 станции радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.Кроме того, ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, средства ПВО уничтожили пять крылатых ракет, 19 управляемых авиационных бомб, 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1488 беспилотников аппаратов самолетного типа. Подразделениями группировки "Днепр" и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 83 368 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 068 танков и других боевых бронированных машин, 1 591 боевая машина реактивных систем залпового огня, 29 497 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 604 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесены шесть групповых и массированный ударыАрмия РФ взяла под контроль еще один поселок в Днепропетровской области221 беспилотник сбит над Россией

2025

новости сво, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровск, вооруженные силы россии, потери всу , инфографика