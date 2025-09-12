Рейтинг@Mail.ru
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары - РИА Новости Крым, 12.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250912/po-ukraine-naneseny-shest-gruppovykh-i-massirovannyy-udary-1149393760.html
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары - РИА Новости Крым, 12.09.2025
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары
Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю после шести групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 12.09.2025
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю после шести групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине, потери всу
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары

Шесть групповых и массированный удары нанесены по Украине за неделю

12:52 12.09.2025 (обновлено: 13:04 12.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю после шести групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.

"С 6 по 12 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники", – сообщили в российском военном ведомстве.

Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
