По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары

По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары - РИА Новости Крым, 12.09.2025

По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары

12.09.2025

2025-09-12T12:52

2025-09-12T12:52

2025-09-12T13:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю после шести групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

