https://crimea.ria.ru/20250912/po-ukraine-naneseny-shest-gruppovykh-i-massirovannyy-udary-1149393760.html
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары - РИА Новости Крым, 12.09.2025
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары
Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю после шести групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T12:52
2025-09-12T12:52
2025-09-12T13:04
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/22/1117232251_0:0:1265:712_1920x0_80_0_0_09a77010eea13d0f8c206af23a7ad357.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю после шести групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111723/22/1117232251_304:0:1257:715_1920x0_80_0_0_5316643da4f4aeb33eafe43996e190dd.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине, потери всу
По Украине нанесены шесть групповых и массированный удары
Шесть групповых и массированный удары нанесены по Украине за неделю
12:52 12.09.2025 (обновлено: 13:04 12.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса поражены на Украине за неделю после шести групповых и одного массированного удара российских военных. Об этом сообщается в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"С 6 по 12 сентября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и военной техники", – сообщили в российском военном ведомстве.
Кроме того, поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.