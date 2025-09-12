Рейтинг@Mail.ru
221 беспилотник сбит над Россией - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250912/221-bespilotnik-sbit-nad-rossiey-1149386161.html
221 беспилотник сбит над Россией
221 беспилотник сбит над Россией - РИА Новости Крым, 12.09.2025
221 беспилотник сбит над Россией
Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена силами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T07:22
2025-09-12T07:27
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
брянская область
смоленская область
ленинградская область
калужская область
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_bc15e853f5d40eaad572894bdafdd93c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена силами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, больше всего дронов – 85 – уничтожили над Брянской областью, 42 БПЛА сбили над территорией Смоленской области,️ 28 – над Ленинградской, 18 БПЛА – над Калужской,️ 14 – над Новгородской, по девять – над территорией Орловской области и Московского региона, семь БПЛА – над Белгородской, еще по три – над Ростовской и Тверской областями, и по одному беспилотнику сбили над Псковской, Тульской и Курской областями.Утром в пятницу массированную атаку БПЛА отражали над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уже уничтожено 30 дронов. В порту Приморск загорелось судно, пожару уже ликвидирован без последствий. Зафиксировано падение осколков и обломков во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.На подлете к Москве в течение ночи также отражались атаки вражеских БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
смоленская область
ленинградская область
калужская область
новгородская область
орловская область
московская область
белгородская область
ростовская область
тверская область
псковская область
тульская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4e14aa4ee79dace6034a1cc099175ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, брянская область, смоленская область, ленинградская область, калужская область, новгородская область, орловская область, московская область, белгородская область, ростовская область, тверская область, псковская область, тульская область, курская область
221 беспилотник сбит над Россией

Над регионами России уничтожен 221 беспилотник ВСУ - Минобороны

07:22 12.09.2025 (обновлено: 07:27 12.09.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена силами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.
По данным военного ведомства, больше всего дронов – 85 – уничтожили над Брянской областью, 42 БПЛА сбили над территорией Смоленской области,️ 28 – над Ленинградской, 18 БПЛА – над Калужской,️ 14 – над Новгородской, по девять – над территорией Орловской области и Московского региона, семь БПЛА – над Белгородской, еще по три – над Ростовской и Тверской областями, и по одному беспилотнику сбили над Псковской, Тульской и Курской областями.
Утром в пятницу массированную атаку БПЛА отражали над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уже уничтожено 30 дронов. В порту Приморск загорелось судно, пожару уже ликвидирован без последствий. Зафиксировано падение осколков и обломков во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.
На подлете к Москве в течение ночи также отражались атаки вражеских БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУБезопасностьБрянская областьСмоленская областьЛенинградская областьКалужская областьНовгородская областьОрловская областьМосковская областьБелгородская областьРостовская областьТверская областьПсковская областьТульская областьКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:01Ялта и частью Южнобережья обесточены из-за аварии
09:48Трехдневный шторм надвигается на Крым
09:31Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
09:28В Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России
09:08Запорожская область учится у Севастополя работать на выборах с КОИБ
08:59Афера на миллионы: в Севастополе мошенник присвоил городские земли
08:25ВСУ преследовали и расстреляли автобус с людьми в Брянской области
08:05В Севастополе выбирают губернатора – стартовали основные дни голосования
08:03Крым в топе направлений для осеннего отдыха в одиночку
07:52Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видео
07:22221 беспилотник сбит над Россией
07:11На дороге Бахчисарай – Ялта ограничат движение
06:45На Солнце видна корональная дыра - на Землю идет новая магнитная буря
06:30Девять беспилотников сбили на подлете к Москве
06:20Крымский мост сейчас – обстановка к утру пятницы
06:05Массированная атака на Ленинградскую область – что известно
00:01Тепло и ветер: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 сентября
22:54Киев выделил землю немецкому оборонному концерну для строительства завода
22:33Аэропорт Краснодара и снятие санкции с Беларуси - главное за день
Лента новостейМолния