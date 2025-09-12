https://crimea.ria.ru/20250912/221-bespilotnik-sbit-nad-rossiey-1149386161.html

221 беспилотник сбит над Россией

Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена силами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России отражена силами ПВО в ночь на пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, больше всего дронов – 85 – уничтожили над Брянской областью, 42 БПЛА сбили над территорией Смоленской области,️ 28 – над Ленинградской, 18 БПЛА – над Калужской,️ 14 – над Новгородской, по девять – над территорией Орловской области и Московского региона, семь БПЛА – над Белгородской, еще по три – над Ростовской и Тверской областями, и по одному беспилотнику сбили над Псковской, Тульской и Курской областями.Утром в пятницу массированную атаку БПЛА отражали над Ленинградской областью. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уже уничтожено 30 дронов. В порту Приморск загорелось судно, пожару уже ликвидирован без последствий. Зафиксировано падение осколков и обломков во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино.На подлете к Москве в течение ночи также отражались атаки вражеских БПЛА.

