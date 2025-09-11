Рейтинг@Mail.ru
Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома,... РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение.Симоньян в понедельник рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции

Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома

18:14 11.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение.
Симоньян в понедельник рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.

"Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас", - написала она в Telegram-канале.

© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
