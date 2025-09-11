https://crimea.ria.ru/20250911/margaritu-simonyan-vypisali-iz-bolnitsy-posle-operatsii-1149379097.html
Маргариту Симоньян выписали из больницы после операции
2025-09-11T18:14
2025-09-11T18:14
2025-09-11T18:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что после прошедшей операции уже находится дома, впереди лечение.Симоньян в понедельник рассказала, что ее постигла тяжелая болезнь и предстоит операция. Во вторник она сообщила, что вышла из наркоза после операции, и поблагодарила всех, кто переживал и молился за нее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
