https://crimea.ria.ru/20250907/margarita-simonyan-zayavila-o-postigshey-ee-bolezni-i-predstoyaschey-operatsii-1149275831.html

Маргарита Симоньян заявила о постигшей ее болезни и предстоящей операции

Маргарита Симоньян заявила о постигшей ее болезни и предстоящей операции - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Маргарита Симоньян заявила о постигшей ее болезни и предстоящей операции

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит... РИА Новости Крым, 07.09.2025

2025-09-07T22:42

2025-09-07T22:42

2025-09-07T22:44

маргарита симоньян

новости

общество

здоровье

международная медиагруппа "россия сегодня"

rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148635227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe23401bd52e268d91971cf361be9be5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит в понедельник операция, при этом она хочет поддержать оказавшихся в подобной ситуации людей.В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что долго думала, прежде чем прийти на эту передачу."За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей Патриархом в субботу – ред.)... Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами... Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", - рассказала Симоньян.Журналист напомнила о том, что ее муж, Тигран Кеосаян девятый месяц находится в коме, лежит в больнице и, как гласит русская пословица, сказала она, "пришла беда - отворяй ворота"."Вот ворота в нашем доме ... уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы ... я все равно пришла, потому что Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.) сказал, что я - воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и одновременно за свою собственную жизнь и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в "ыжлость"... Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх", - подытожила журналист.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, новости, общество, здоровье, международная медиагруппа "россия сегодня", rt