Маргарита Симоньян заявила о постигшей ее болезни и предстоящей операции - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Маргарита Симоньян заявила о постигшей ее болезни и предстоящей операции
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит... РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит в понедельник операция, при этом она хочет поддержать оказавшихся в подобной ситуации людей.В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что долго думала, прежде чем прийти на эту передачу."За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей Патриархом в субботу – ред.)... Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами... Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", - рассказала Симоньян.Журналист напомнила о том, что ее муж, Тигран Кеосаян девятый месяц находится в коме, лежит в больнице и, как гласит русская пословица, сказала она, "пришла беда - отворяй ворота"."Вот ворота в нашем доме ... уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы ... я все равно пришла, потому что Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.) сказал, что я - воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и одновременно за свою собственную жизнь и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в "ыжлость"... Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх", - подытожила журналист.
маргарита симоньян, новости, общество, здоровье, международная медиагруппа "россия сегодня", rt
22:42 07.09.2025 (обновлено: 22:44 07.09.2025)
 
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что ее постигла тяжелая болезнь и ей предстоит в понедельник операция, при этом она хочет поддержать оказавшихся в подобной ситуации людей.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" она рассказала, что долго думала, прежде чем прийти на эту передачу.
"За то время, что мы не виделись с вами, с прошлого эфира, за эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом (орден равноапостольной княгини Ольги III степени, врученный ей Патриархом в субботу – ред.)... Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами... Я должна сказать правду и должна подбодрить тех, кто проходит через ту же самую правду", - рассказала Симоньян.
Журналист напомнила о том, что ее муж, Тигран Кеосаян девятый месяц находится в коме, лежит в больнице и, как гласит русская пословица, сказала она, "пришла беда - отворяй ворота".
"Вот ворота в нашем доме ... уже не просто не запираются. Их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы ... я все равно пришла, потому что Патриарх (Московский и всея Руси Кирилл - ред.) сказал, что я - воин. Я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые дожидаются сейчас своих родных и близких с фронта. Мужей, которые дожидаются своих боевых подруг, тех, кто сейчас борется за здоровье своих близких и тех, кто борется одновременно за здоровье своих близких и одновременно за свою собственную жизнь и одновременно воспитывает детей, как это вот произошло со мной, и сказать им, что нельзя впадать в "ыжлость"... Это означает уныние и такое вот трепыхание, и такой вот страх", - подытожила журналист.
Лента новостейМолния