https://crimea.ria.ru/20250910/na-krymskom-mostu-bolshaya-ochered---proezda-zhdat-tri-chasa---1149332566.html
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа - РИА Новости Крым, 10.09.2025
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа
У Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей, со стороны Керчи стоят около 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T09:23
2025-09-10T09:23
2025-09-10T09:24
крым
крымский мост
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9311aef8c84f9a7236b9a6aa79fe5b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей, со стороны Керчи стоят около 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточняется в тексте.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое авто и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться на Крымский полуостров с материковой части страны и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0e/1131416337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_974347508309d2f4afaf392e90ba9ab3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа
У Крымского моста проезда ожидают почти 800 машин
09:23 10.09.2025 (обновлено: 09:24 10.09.2025)