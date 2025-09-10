Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа - РИА Новости Крым, 10.09.2025
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа - РИА Новости Крым, 10.09.2025
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа
У Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей, со стороны Керчи стоят около 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 10.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей, со стороны Керчи стоят около 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточняется в тексте.На транспортном переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое авто и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться на Крымский полуостров с материковой части страны и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
На Крымском мосту большая очередь - проезда ждать три часа

У Крымского моста проезда ожидают почти 800 машин

09:23 10.09.2025 (обновлено: 09:24 10.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти очередь из автомобилей, со стороны Керчи стоят около 800 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 781 транспортное средство. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении по состоянию на 9 утра.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточняется в тексте.
На транспортном переходе через Керченский пролив действуют повышенные меры безопасности, любое авто и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться на Крымский полуостров с материковой части страны и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
