https://crimea.ria.ru/20250910/avariynoe-otklyuchenie-elektroenergii-v-krymu-chto-s-podklyucheniem-abonentov-1149361647.html
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
В Крыму после аварийного отключения электроснабжения в нескольких районах полуострова подачу электроэнергии восстановили, сообщает Министерство топлива и... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T22:22
2025-09-10T22:22
2025-09-10T22:28
минтопэнерго крыма
новости крыма
крым
электроэнергия
электричество
электросети крыма
лэп
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму после аварийного отключения электроснабжения в нескольких районах полуострова подачу электроэнергии восстановили, сообщает Министерство топлива и энергетики РК.И предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий возможны новые кратковременные отключения в сетях ГУП РК "Крымэнерго".Для оперативного устранения нарушений в сетях энергоснабжения восстановительные бригады "Крымэнерго" укомплектованы необходимой техникой, средствами и материалами, подчеркнули в министерстве.Ранее в среду в Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в Ленинском, Кировском и Белогорском районах полуострова, а также в городском округе Ялта – были обесточены 145 трансформаторных подстанций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250910/dorogi-i-dvory-ushli-pod-vodu-shtorm-obrushilsya-na-krym-1149345274.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минтопэнерго крыма, новости крыма, крым, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, гуп рк "крымэнерго"
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
После аварийного отключения света в Крыму подача электроэнергии восстановлена
22:22 10.09.2025 (обновлено: 22:28 10.09.2025)