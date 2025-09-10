Рейтинг@Mail.ru
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250910/avariynoe-otklyuchenie-elektroenergii-v-krymu-chto-s-podklyucheniem-abonentov-1149361647.html
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов - РИА Новости Крым, 10.09.2025
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
В Крыму после аварийного отключения электроснабжения в нескольких районах полуострова подачу электроэнергии восстановили, сообщает Министерство топлива и... РИА Новости Крым, 10.09.2025
2025-09-10T22:22
2025-09-10T22:28
минтопэнерго крыма
новости крыма
крым
электроэнергия
электричество
электросети крыма
лэп
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму после аварийного отключения электроснабжения в нескольких районах полуострова подачу электроэнергии восстановили, сообщает Министерство топлива и энергетики РК.И предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий возможны новые кратковременные отключения в сетях ГУП РК "Крымэнерго".Для оперативного устранения нарушений в сетях энергоснабжения восстановительные бригады "Крымэнерго" укомплектованы необходимой техникой, средствами и материалами, подчеркнули в министерстве.Ранее в среду в Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в Ленинском, Кировском и Белогорском районах полуострова, а также в городском округе Ялта – были обесточены 145 трансформаторных подстанций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250910/dorogi-i-dvory-ushli-pod-vodu-shtorm-obrushilsya-na-krym-1149345274.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минтопэнерго крыма, новости крыма, крым, электроэнергия, электричество, электросети крыма, лэп, гуп рк "крымэнерго"
Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов

После аварийного отключения света в Крыму подача электроэнергии восстановлена

22:22 10.09.2025 (обновлено: 22:28 10.09.2025)
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму после аварийного отключения электроснабжения в нескольких районах полуострова подачу электроэнергии восстановили, сообщает Министерство топлива и энергетики РК.
"В большинстве районов Республики Крым, где ранее произошло аварийное отключение электроснабжения, электричество уже восстановлено", – проинформировали в ведомстве.
И предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий возможны новые кратковременные отключения в сетях ГУП РК "Крымэнерго".
Для оперативного устранения нарушений в сетях энергоснабжения восстановительные бригады "Крымэнерго" укомплектованы необходимой техникой, средствами и материалами, подчеркнули в министерстве.
Ранее в среду в Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в Ленинском, Кировском и Белогорском районах полуострова, а также в городском округе Ялта – были обесточены 145 трансформаторных подстанций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Подтопление в Джанкойском районе
14:48
Дороги и дворы ушли под воду: шторм обрушился на Крым
 
Минтопэнерго КрымаНовости КрымаКрымЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаЛЭПГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:54В США совершили покушение на политика Кирка – противника помощи Киеву
22:42Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день
22:22Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:48В Крыму создали туристический портал для Китая
21:31Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю
21:16Маски для защиты от химоружия – на Кубани пресекли контрабанду
20:56Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жилья
20:32Крым получит более 45 млн на льготные кредиты для аграриев из-за засухи
20:11Грузинские мастера впервые украшают храм в Крыму
19:51В море у берегов Севастополя множатся токсичные водоросли
19:40Подтопления в Крыму – как идет освобождение сел от воды после ливней
19:31На Кубани подросток на питбайке влетел в КамАЗ
19:10Ущерб за утечку нефти в Черном море оплачен в досудебном порядке
18:52Мастерская по ремонту средств реабилитации – в Крыму стартовал проект
18:35Как Керчь готовится встречать День города
18:10Крымский мост: инженер раскрыл неизвестные детали строительства
17:50Сергей Кравцов посетил обновленные детский сад и школу в Севастополе
17:28Крым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов
17:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова превысила 1000 авто
Лента новостейМолния