Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму после аварийного отключения электроснабжения в нескольких районах полуострова подачу электроэнергии восстановили, сообщает Министерство топлива и энергетики РК.И предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий возможны новые кратковременные отключения в сетях ГУП РК "Крымэнерго".Для оперативного устранения нарушений в сетях энергоснабжения восстановительные бригады "Крымэнерго" укомплектованы необходимой техникой, средствами и материалами, подчеркнули в министерстве.Ранее в среду в Крыму из-за непогоды и порывистого ветра в нескольких районах полуострова было ограничено электроснабжение. Наибольшее количество отключений было зафиксировано в Ленинском, Кировском и Белогорском районах полуострова, а также в городском округе Ялта – были обесточены 145 трансформаторных подстанций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

