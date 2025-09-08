Рейтинг@Mail.ru
В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом
В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом
В Азовском море ожидаются сильные ливни с ухудшением видимости в сочетании с грозой, градом и сильным ветром – на Кубани действует штормовое предупреждение. Об... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T20:05
2025-09-08T19:58
азовское море
новости
краснодарский край
мчс краснодарского края
штормовое предупреждение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145390216_0:0:604:340_1920x0_80_0_0_490e3bb4359f9142d6994835a306351f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Азовском море ожидаются сильные ливни с ухудшением видимости в сочетании с грозой, градом и сильным ветром – на Кубани действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает управление МЧС по региону.В связи с прогнозируемыми осадками утром и до конца суток 9 сентября, а также в течение суток 10 сентября на малых реках и водотоках юго-западной территории Краснодарского края и на реках территории Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок и выше, предупредили в ведомстве.В Сочи в течение ближайших дней прогнозируют сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Кроме того, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Уточняется, что пляжи будут функционировать по фактической погоде. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.
азовское море
краснодарский край
азовское море, новости, краснодарский край, мчс краснодарского края, штормовое предупреждение
В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом

Сильные ливни с градом и штормовым ветром ожидаются в Азовском море

20:05 08.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Азовском море ожидаются сильные ливни с ухудшением видимости в сочетании с грозой, градом и сильным ветром – на Кубани действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает управление МЧС по региону.
"Утром и до конца суток 9 сентября, ночью и днем 10 сентября по восточной половине Азовского моря ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-23 м/с", – сказано в сообщении.
В связи с прогнозируемыми осадками утром и до конца суток 9 сентября, а также в течение суток 10 сентября на малых реках и водотоках юго-западной территории Краснодарского края и на реках территории Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок и выше, предупредили в ведомстве.
В Сочи в течение ближайших дней прогнозируют сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Кроме того, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Уточняется, что пляжи будут функционировать по фактической погоде. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Лента новостейМолния