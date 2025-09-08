https://crimea.ria.ru/20250908/v-azovskom-more-ozhidaetsya-shtormovoy-veter-i-silnye-livni-s-gradom-1149299678.html
В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Азовском море ожидаются сильные ливни с ухудшением видимости в сочетании с грозой, градом и сильным ветром – на Кубани действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает управление МЧС по региону.В связи с прогнозируемыми осадками утром и до конца суток 9 сентября, а также в течение суток 10 сентября на малых реках и водотоках юго-западной территории Краснодарского края и на реках территории Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок и выше, предупредили в ведомстве.В Сочи в течение ближайших дней прогнозируют сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Кроме того, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Уточняется, что пляжи будут функционировать по фактической погоде. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
