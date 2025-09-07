https://crimea.ria.ru/20250907/smerchi-i-silnye-livni--na-sochi-dvizhetsya-trekhdnevnyy-shtorm-1149268136.html
Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм
2025-09-07T10:50
2025-09-07T10:50
2025-09-07T11:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в течение ближайших трех дней прогнозируют сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Об этом сообщает управление МЧС по региону.Кроме того, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Уточняется, что пляжи будут функционировать по фактической погоде. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.На период с 8 по 11 сентября в Крыму также прогнозируют опасную погоду. Экстренное предупреждение на эти дни объявлено на полуострове в связи с высокой пожарной опасностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресеньеКрым прощается с летом: прогноз погоды на выходныеЭкстренное предупреждение – в Крым идет опасная погода
10:50 07.09.2025 (обновлено: 11:10 07.09.2025)