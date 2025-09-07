Рейтинг@Mail.ru
Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм
Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм
В Сочи в течение ближайших трех дней прогнозируют сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Об этом сообщает управление МЧС по региону. РИА Новости Крым, 07.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/26/1118482623_106:279:956:757_1920x0_80_0_0_7c07ecb016f8309b6e7a879bd1d48809.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в течение ближайших трех дней прогнозируют сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Об этом сообщает управление МЧС по региону.Кроме того, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Уточняется, что пляжи будут функционировать по фактической погоде. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.На период с 8 по 11 сентября в Крыму также прогнозируют опасную погоду. Экстренное предупреждение на эти дни объявлено на полуострове в связи с высокой пожарной опасностью.
РИА Новости Крым
Новости
сочи, смерч, погода, штормовое предупреждение, новости, кубань
Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм

МЧС: в Сочи прогнозируют грозы со шквалом и смерчи

10:50 07.09.2025 (обновлено: 11:10 07.09.2025)
 
© фото из группы Вконтакте Молодежь ТемрюкаСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае
© фото из группы Вконтакте Молодежь Темрюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В Сочи в течение ближайших трех дней прогнозируют сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

"Ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В отдельных районах – сильные ливни. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема", – информируют спасатели.

Кроме того, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Уточняется, что пляжи будут функционировать по фактической погоде. Все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.
На период с 8 по 11 сентября в Крыму также прогнозируют опасную погоду. Экстренное предупреждение на эти дни объявлено на полуострове в связи с высокой пожарной опасностью.
СочиСмерчПогодаШтормовое предупреждениеНовостиКубань
 
