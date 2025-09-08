https://crimea.ria.ru/20250908/evakuatsiya-i-otseplenie-pod-feodosiey-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya-1149282732.html

Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения

В поселке Орджоникидзе под Феодосией 12 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Феодосии. РИА Новости Крым, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе под Феодосией 12 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Феодосии.Отмечается, что тренировка начнется в пятницу в 9 утра. Власти призвали жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие, не приезжать в поселок в этот день, исключить посещение района проведения тренировки, не делать фото и не снимать процесс на видео."Тренировка проводится в целях отработки взаимодействия всех групп для обеспечения безопасности гостей и жителей поселка", - пояснили в администрации.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

