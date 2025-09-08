Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250908/evakuatsiya-i-otseplenie-pod-feodosiey-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya-1149282732.html
В поселке Орджоникидзе под Феодосией 12 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Феодосии.
2025-09-08T12:51
2025-09-08T12:56
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147848792_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_aae80daa39a513376c59b805f7af76e7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе под Феодосией 12 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Феодосии.Отмечается, что тренировка начнется в пятницу в 9 утра. Власти призвали жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие, не приезжать в поселок в этот день, исключить посещение района проведения тренировки, не делать фото и не снимать процесс на видео."Тренировка проводится в целях отработки взаимодействия всех групп для обеспечения безопасности гостей и жителей поселка", - пояснили в администрации.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения

В Крыму 12 сентября закроют въезд и эвакуируют жителей Орджоникидзе в рамках учений

12:51 08.09.2025 (обновлено: 12:56 08.09.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваУчения "Барс-Крым"
Учения Барс-Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе под Феодосией 12 сентября пройдут антитеррористические учения. Об этом предупредили в пресс-службе администрации Феодосии.
Отмечается, что тренировка начнется в пятницу в 9 утра.
"На время проведения тренировки будет выставлено оцепление, ограничено и перекрыто движение автотранспорта, планируется проведение эвакуационных мероприятий", - говорится в сообщении.
Власти призвали жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие, не приезжать в поселок в этот день, исключить посещение района проведения тренировки, не делать фото и не снимать процесс на видео.
"Тренировка проводится в целях отработки взаимодействия всех групп для обеспечения безопасности гостей и жителей поселка", - пояснили в администрации.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
