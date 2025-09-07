https://crimea.ria.ru/20250907/pozhar-v-zdanii-kabmina-ukrainy-tushat-vertolety-1149268300.html
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T11:12
2025-09-07T11:12
2025-09-07T11:12
кабинет министров украины
пожар
украина
удары по украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149267167_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29de77855241cde0ca861660689e866c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.По его словам, в Киеве работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники и пожарные вертолеты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250907/massirovannyy-udar-po-ukraine--rezultaty-rabot-armii-rf-za-noch-1149267705.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149267167_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b762caad54a15a84cf5865984d7fa87b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабинет министров украины, пожар, украина, удары по украине, новости
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров – глава МВД