Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.По его словам, в Киеве работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники и пожарные вертолеты.
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты

Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров – глава МВД

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пожар в здании кабмина Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники в воскресенье сообщал о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
"Спасатели локализовали пожар площадью более 1 тысячи квадратных метров и продолжают его тушение", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
По его словам, в Киеве работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники и пожарные вертолеты.
