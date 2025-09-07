https://crimea.ria.ru/20250907/v-kieve-gorit-zdanie-pravitelstva---ukrainskie-smi-1149266093.html
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ - РИА Новости Крым, 07.09.2025
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщил о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T07:47
2025-09-07T07:47
2025-09-07T07:50
пожар
киев
украина
виталий кличко
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/34/1115773443_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_af0f51f3c4ca76e009ebb667080d3b25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщил о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.Украинское издание "Страна.ua" публикует фотографию пожара "в правительственном здании", однако не называет его.Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Печерском районе города произошло "возгорание в правительственном здании". По его словам, на месте работают местные пожарные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
киев
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111577/34/1115773443_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_42c4ebc430e3633ca38763aa5abfd5bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, киев, украина, виталий кличко, происшествия, новости
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ
Украинские СМИ сообщили о пожаре в правительственном здании в Киеве
07:47 07.09.2025 (обновлено: 07:50 07.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщил о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.
"В Печерском районе... горит здание кабмина", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Украинское издание "Страна.ua" публикует фотографию пожара "в правительственном здании", однако не называет его.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Печерском районе города произошло "возгорание в правительственном здании". По его словам, на месте работают местные пожарные службы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.