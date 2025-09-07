https://crimea.ria.ru/20250907/v-kieve-gorit-zdanie-pravitelstva---ukrainskie-smi-1149266093.html

В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ

Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщил о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщил о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.Украинское издание "Страна.ua" публикует фотографию пожара "в правительственном здании", однако не называет его.Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Печерском районе города произошло "возгорание в правительственном здании". По его словам, на месте работают местные пожарные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

