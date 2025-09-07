Рейтинг@Mail.ru
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ - РИА Новости Крым, 07.09.2025
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ - РИА Новости Крым, 07.09.2025
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщил о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщил о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.Украинское издание "Страна.ua" публикует фотографию пожара "в правительственном здании", однако не называет его.Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Печерском районе города произошло "возгорание в правительственном здании". По его словам, на месте работают местные пожарные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
пожар, киев, украина, виталий кличко, происшествия, новости
В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ

Украинские СМИ сообщили о пожаре в правительственном здании в Киеве

07:47 07.09.2025 (обновлено: 07:50 07.09.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на неназванные источники сообщил о пожаре в здании кабинета министров в Киеве утром в воскресенье.
"В Печерском районе... горит здание кабмина", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Украинское издание "Страна.ua" публикует фотографию пожара "в правительственном здании", однако не называет его.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в Печерском районе города произошло "возгорание в правительственном здании". По его словам, на месте работают местные пожарные службы.
ПожарКиевУкраинаВиталий КличкоПроисшествияНовости
 
