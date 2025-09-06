Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 6 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250906/kakoy-segodnya-prazdnik-6-sentyabrya-1131167175.html
Какой сегодня праздник: 6 сентября
Какой сегодня праздник: 6 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Какой сегодня праздник: 6 сентября
6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих. 502 года назад завершилось первое в... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-09-06T00:00
2025-08-28T23:42
праздники и памятные даты
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110000/61/1100006140_1042:884:2509:1709_1920x0_80_0_0_ce5eb98b34dac8320c2f51618acfe29e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. 6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих. 502 года назад завершилось первое в мире кругосветное путешествие. Еще в этот день родился первооткрыватель цветовой слепоты Джон Дальтон.Что празднуют в мире6 сентября в России отмечают День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. Несмотря на сравнительно недолгую историю, в основе деятельности службы лежат давние традиции подразделений по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, правопреемником которых она является.Неофициально 6 сентября отмечается Всемирный день полетов. Кто впервые подал идею праздника, остается загадкой, но уже много лет его отмечают любители экстремальных видов воздушного спорта – парашютисты, парапланеристы, дельтапланеристы.А еще сегодня День рыжих. На каждые сто человек в мире только один или два будут иметь натуральные рыжие волосы, это не больше 140 миллионов человек на всю планету. Рыжий – самый редкий цвет волос, и в честь такой уникальности сегодня отмечается этот праздник.Также в эту среду можно отмечать Глобальный день поиска талантов, День чтения книги, День кофейного мороженого. Именины у Арсения, Георгия, Петра, Кузьмы, Максима.Знаменательные событияВ 1522 году экспедиция Фернана Магеллана на каракке "Виктория" причалила в Испании, завершив первое в истории кругосветное путешествие. Из пяти кораблей и около 300 членов экипажей вернулись всего 18 человек. За год до возвращения домой погиб и сам Магеллан, но его имя все равно осталось в истории.В 1689 году Русское царство и Империя Цин заключили Нерчинский договор, определявший границу между государствами. Этот мирный договор считается первым в истории, заключенным между Россией и Китаем.В 1936 году в Советском Союзе было учреждено почетное звание "Народный артист СССР". Его первыми получателями стали театральные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, актеры Василий Качалов и Иван Москвин. Последними в 1991 году звание получили Софья Пилявская и Олег Янковский.В 1991 году городу Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, которое город на Неве носил до 1914 года.Кто родилсяВ 1766 году на свет появился английский физик, химик, естествоиспытатель Джон Дальтон. Известен тем, что открыл, описал и исследовал цветовую слепоту – дефект зрения, которым страдал и сам. Позже болезнь в его честь назвали дальтонизмом.В 1886 году родился актер театра и кино Александр Зражевский. Лауреат четырех Сталинский премий, он сыграл около 15 ролей в театре, но прославился благодаря кино. Среди прославивших его кинокартин – "Ночь в сентябре", "Великий перелом", "Во имя жизни", "Повесть о настоящем человеке".Также в этот день родились советский и российский певец, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, российская гимнастка, двукратный призер Олимпийских игр Анна Павлова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110000/61/1100006140_1192:896:2283:1714_1920x0_80_0_0_5c4082008695e4100654903bc5776dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 6 сентября

Что празднуют в России и в мире 6 сентября

00:00 06.09.2025
 
© РИА Новости . Миранский / Перейти в фотобанкДельтаплан
Дельтаплан - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Миранский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. 6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих. 502 года назад завершилось первое в мире кругосветное путешествие. Еще в этот день родился первооткрыватель цветовой слепоты Джон Дальтон.

Что празднуют в мире

6 сентября в России отмечают День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. Несмотря на сравнительно недолгую историю, в основе деятельности службы лежат давние традиции подразделений по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, правопреемником которых она является.
Неофициально 6 сентября отмечается Всемирный день полетов. Кто впервые подал идею праздника, остается загадкой, но уже много лет его отмечают любители экстремальных видов воздушного спорта – парашютисты, парапланеристы, дельтапланеристы.
А еще сегодня День рыжих. На каждые сто человек в мире только один или два будут иметь натуральные рыжие волосы, это не больше 140 миллионов человек на всю планету. Рыжий – самый редкий цвет волос, и в честь такой уникальности сегодня отмечается этот праздник.
Также в эту среду можно отмечать Глобальный день поиска талантов, День чтения книги, День кофейного мороженого. Именины у Арсения, Георгия, Петра, Кузьмы, Максима.

Знаменательные события

В 1522 году экспедиция Фернана Магеллана на каракке "Виктория" причалила в Испании, завершив первое в истории кругосветное путешествие. Из пяти кораблей и около 300 членов экипажей вернулись всего 18 человек. За год до возвращения домой погиб и сам Магеллан, но его имя все равно осталось в истории.
В 1689 году Русское царство и Империя Цин заключили Нерчинский договор, определявший границу между государствами. Этот мирный договор считается первым в истории, заключенным между Россией и Китаем.
В 1936 году в Советском Союзе было учреждено почетное звание "Народный артист СССР". Его первыми получателями стали театральные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, актеры Василий Качалов и Иван Москвин. Последними в 1991 году звание получили Софья Пилявская и Олег Янковский.
В 1991 году городу Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, которое город на Неве носил до 1914 года.

Кто родился

В 1766 году на свет появился английский физик, химик, естествоиспытатель Джон Дальтон. Известен тем, что открыл, описал и исследовал цветовую слепоту – дефект зрения, которым страдал и сам. Позже болезнь в его честь назвали дальтонизмом.
В 1886 году родился актер театра и кино Александр Зражевский. Лауреат четырех Сталинский премий, он сыграл около 15 ролей в театре, но прославился благодаря кино. Среди прославивших его кинокартин – "Ночь в сентябре", "Великий перелом", "Во имя жизни", "Повесть о настоящем человеке".
Также в этот день родились советский и российский певец, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, российская гимнастка, двукратный призер Олимпийских игр Анна Павлова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:52Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины
23:39Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
23:36Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев
23:2510 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
23:03Задымление в Третьяковской галерее - что известно
22:45Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
22:40Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
22:33Выступление Путина на ВЭФ и катера ВСУ в Черном море: главное за день
22:14Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины
22:02В Севастополе закрыли рейд
21:52Новое землетрясение произошло в Афганистане
21:11Крымский мост сейчас - обстановка на 21.00
20:47В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
20:12Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные
19:45Маленькая крымчанка участвует в конкурсе на центральном телеканале России
19:19Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
18:55Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
18:47В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
Лента новостейМолния