Какой сегодня праздник: 6 сентября
Какой сегодня праздник: 6 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. 6 сентября в России отмечают День подразделений по противодействию экстремизму МВД РФ, а во всем мире празднуют День рыжих. 502 года назад завершилось первое в мире кругосветное путешествие. Еще в этот день родился первооткрыватель цветовой слепоты Джон Дальтон.
Что празднуют в мире
6 сентября в России отмечают День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму. Несмотря на сравнительно недолгую историю, в основе деятельности службы лежат давние традиции подразделений по борьбе с организованной преступностью и терроризмом, правопреемником которых она является.
Неофициально 6 сентября отмечается Всемирный день полетов. Кто впервые подал идею праздника, остается загадкой, но уже много лет его отмечают любители экстремальных видов воздушного спорта – парашютисты, парапланеристы, дельтапланеристы.
А еще сегодня День рыжих. На каждые сто человек в мире только один или два будут иметь натуральные рыжие волосы, это не больше 140 миллионов человек на всю планету. Рыжий – самый редкий цвет волос, и в честь такой уникальности сегодня отмечается этот праздник.
Также в эту среду можно отмечать Глобальный день поиска талантов, День чтения книги, День кофейного мороженого. Именины у Арсения, Георгия, Петра, Кузьмы, Максима.
Знаменательные события
В 1522 году экспедиция Фернана Магеллана на каракке "Виктория" причалила в Испании, завершив первое в истории кругосветное путешествие. Из пяти кораблей и около 300 членов экипажей вернулись всего 18 человек. За год до возвращения домой погиб и сам Магеллан, но его имя все равно осталось в истории.
В 1689 году Русское царство и Империя Цин заключили Нерчинский договор, определявший границу между государствами. Этот мирный договор считается первым в истории, заключенным между Россией и Китаем.
В 1936 году в Советском Союзе было учреждено почетное звание "Народный артист СССР". Его первыми получателями стали театральные режиссеры Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко, актеры Василий Качалов и Иван Москвин. Последними в 1991 году звание получили Софья Пилявская и Олег Янковский.
В 1991 году городу Ленинграду вернули историческое название Санкт-Петербург, которое город на Неве носил до 1914 года.
Кто родился
В 1766 году на свет появился английский физик, химик, естествоиспытатель Джон Дальтон. Известен тем, что открыл, описал и исследовал цветовую слепоту – дефект зрения, которым страдал и сам. Позже болезнь в его честь назвали дальтонизмом.
В 1886 году родился актер театра и кино Александр Зражевский. Лауреат четырех Сталинский премий, он сыграл около 15 ролей в театре, но прославился благодаря кино. Среди прославивших его кинокартин – "Ночь в сентябре", "Великий перелом", "Во имя жизни", "Повесть о настоящем человеке".
Также в этот день родились советский и российский певец, бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, российская гимнастка, двукратный призер Олимпийских игр Анна Павлова.
