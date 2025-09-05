Рейтинг@Mail.ru
Задымление в Третьяковской галерее - что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Задымление в Третьяковской галерее - что известно
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили в экстренных службах РИА Новости. Об этом сообщает столичное МЧС.По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано. Работы по тушению продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Задымление в Третьяковской галерее - что известно

23:03 05.09.2025 (обновлено: 23:07 05.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили в экстренных службах РИА Новости. Об этом сообщает столичное МЧС.

"В Лаврушинском переулке по предварительным данным произошло загорание электрокабеля в подвале технического здания. Из помещений огнеборцы МЧС России вывели 11 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано. Работы по тушению продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.
