Задымление в Третьяковской галерее - что известно

2025-09-05T23:03

2025-09-05T23:03

2025-09-05T23:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили в экстренных службах РИА Новости. Об этом сообщает столичное МЧС.По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано. Работы по тушению продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

