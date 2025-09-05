https://crimea.ria.ru/20250905/zadymlenie-v-tretyakovskoy-galeree---chto-izvestno-1149246690.html
Задымление в Третьяковской галерее - что известно
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в центре Москвы. Задымление произошло в основном здании Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве, сообщили в экстренных службах РИА Новости. Об этом сообщает столичное МЧС.По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано. Работы по тушению продолжаются. Информации о пострадавших не поступало.
