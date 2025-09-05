https://crimea.ria.ru/20250905/putin-dvigateli-dlya-ansata-i-superjet-udalos-importozamestit-1149246326.html
Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T22:40
2025-09-05T22:40
2025-09-05T22:48
владимир путин (политик)
самара
промышленность россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149246203_0:1:3347:1884_1920x0_80_0_0_94663a95cd32ad88b5f20e0c7a39dabe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин.В отрасли двигателестроения России сделано очень многое, заявил президент."На стендах мы смотрели (в области двигателестроения - ред.) что сделано, а сделано, действительно, очень много. Это здорово", - сказал Путин.Президент России в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения.Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех".Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей."Ансат""Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству."Сухой Суперджет"SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
самара
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149246203_581:0:3312:2048_1920x0_80_0_0_8641d113b6925f35168aa6c4be5f18f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), самара, промышленность россии, новости
Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
Путин вигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить - Путин
22:40 05.09.2025 (обновлено: 22:48 05.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин.
"В этом (2025 - ред.) году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
В отрасли двигателестроения России сделано очень многое, заявил президент.
"На стендах мы смотрели (в области двигателестроения - ред.) что сделано, а сделано, действительно, очень много. Это здорово", - сказал Путин.
Президент России в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения.
Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех".
Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.
"Ансат"
"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.
ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.
"Сухой Суперджет"
SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.