Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин.В отрасли двигателестроения России сделано очень многое, заявил президент."На стендах мы смотрели (в области двигателестроения - ред.) что сделано, а сделано, действительно, очень много. Это здорово", - сказал Путин.Президент России в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения.Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех".Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей."Ансат""Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству."Сухой Суперджет"SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
владимир путин (политик), самара, промышленность россии, новости
Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить

Путин вигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить - Путин

22:40 05.09.2025 (обновлено: 22:48 05.09.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Самару
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Самару
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин.

"В этом (2025 - ред.) году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

В отрасли двигателестроения России сделано очень многое, заявил президент.
"На стендах мы смотрели (в области двигателестроения - ред.) что сделано, а сделано, действительно, очень много. Это здорово", - сказал Путин.
Президент России в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения.
Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех".
Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

"Ансат"

"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.
ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.

"Сухой Суперджет"

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.
Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.
Владимир Путин (политик)СамараПромышленность РоссииНовости
 
