Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить

2025-09-05T22:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах "Сухой Суперджет" завершено, сообщил президент России Владимир Путин.В отрасли двигателестроения России сделано очень многое, заявил президент."На стендах мы смотрели (в области двигателестроения - ред.) что сделано, а сделано, действительно, очень много. Это здорово", - сказал Путин.Президент России в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения.Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех".Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей."Ансат""Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству."Сухой Суперджет"SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов.Российский двигатель ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В перспективе характеристики ПД-8 позволят использовать его также на самолете-амфибии Бе-200. Кроме того, специалисты ОДК создают на базе ПД-8 силовую установку для тяжелых транспортных вертолетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

