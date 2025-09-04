https://crimea.ria.ru/20250904/rossiya-otvetit-zerkalno-putin-poobeschal-otmenit-vizy-dlya-kitaytsev-1149214259.html
Россия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцев
Россия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцев - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Россия ответит зеркально: Путин пообещал отменить визы для китайцев
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T18:26
2025-09-04T18:26
2025-09-04T18:32
владимир путин (политик)
россия
китай
сотрудничество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия в ответ на введение Китаем безвизового режима сделает то же самое. Глава российского государства поблагодарил китайское руководство за принятое решение.Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым.Введение Китаем безвизового режима для россиян является важной политикой китайской дипломатии, оно отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
Материал дополняется
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия в ответ на введение Китаем безвизового режима сделает то же самое. Глава российского государства поблагодарил китайское руководство за принятое решение.
Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым.
"У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином – ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", – сказал российский лидер.
Введение Китаем безвизового режима для россиян является важной политикой китайской дипломатии, оно отражает высокий уровень отношений с Россией, заявил член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.
"Вы упомянули, что Китай вводит безвизовый режим для граждан России. Это важная политика китайской дипломатии, отражает высокий уровень и широкомасштабное сотрудничество между нашими странами", – сказал Ли Хунчжун на встрече с российским лидером на полях ВЭФ.