Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке
Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке
Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Фрагменты встречи... РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке
Работа с Конго является одним из приоритетов внешней политики РФ в Африке – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
"Работа вместе с Конго – это один из приоритетов нашей внешнеполитической деятельности в Африке. Конго – наш надежный, проверенный временем друг и партнер", - заявил Путин в ходе встречи.
В частности, по словам российского лидера, в России продолжают профессиональную подготовку студенты из Конго, квота для обучения граждан этой страны в учебных заведениях России будет увеличена.
Дени Сассу-Нгессо в свою очередь отметил прекрасный уровень отношений с Россией, подчеркнув, что они развиваются.
"Хочу со своей стороны отметить прекрасный уровень отношений между нашими двумя странами. Эти отношения развиваются", - сказал он в начале переговоров с российским лидером.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стал главным гостем военного парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Также российский лидер провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
