Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке

Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Встреча лидеров России и Конго – Путин назвал приоритет РФ в Африке

Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Фрагменты встречи... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T12:38

2025-09-03T12:38

2025-09-03T12:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду встретился с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Фрагменты встречи опубликовала пресс-служба Кремля.В частности, по словам российского лидера, в России продолжают профессиональную подготовку студенты из Конго, квота для обучения граждан этой страны в учебных заведениях России будет увеличена.Дени Сассу-Нгессо в свою очередь отметил прекрасный уровень отношений с Россией, подчеркнув, что они развиваются.Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стал главным гостем военного парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Также российский лидер провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – ПутинРФ придает особое значение укреплению связей со странами Африки - ПутинПочему Африка важна для победы над Западом и достижения целей России

