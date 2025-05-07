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Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – Путин
Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – Путин - РИА Новости Крым, 07.05.2025
Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – Путин
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях,... РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T22:06
2025-05-07T22:06
2025-05-07T22:06
владимир путин (политик)
россия
африка
конго
дени сассу-нгессо
политика
внешняя политика
новости
парад
9 мая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы."Ваше участие в мероприятиях 9 мая подтверждает подлинно дружественный характер двусторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения", - сказал Путин на переговорах.По словам Сассу-Нгессо, его и других членов делегации пытались отговорить от поездки в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы.Президент России поблагодарил главу Конго за такое решение и подчеркнул, что укрепление связей со странами Африки является одним из приоритетов внешней политики страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФПутин встретился с президентом Кубы БермудесомРоссия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве
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владимир путин (политик), россия, африка, конго, дени сассу-нгессо, политика, внешняя политика, новости, парад, 9 мая
Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – Путин
Укрепление связей с Африкой является одним из приоритетов внешней политики России - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
"Ваше участие в мероприятиях 9 мая подтверждает подлинно дружественный характер двусторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения", - сказал Путин на переговорах.
По словам Сассу-Нгессо, его и других членов делегации пытались отговорить от поездки в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы.
"Некоторые организовывали кампании для того, чтобы отговорить нас от поездки, от участия в этих мероприятиях, но мы здесь", - сказал он на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент России поблагодарил главу Конго за такое решение и подчеркнул, что укрепление связей со странами Африки является одним из приоритетов внешней политики страны.
"Один из системных приоритетов российской внешней политики - укрепление связей со странами Африки. По итогам петербургского саммита ("Россия - Африка" - ред.) принят солидный пакет совместных документов, среди которых и развернутые декларации, и план действий до 2026 года. Работаем над их практической реализацией", - сказал Путин на встрече.
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