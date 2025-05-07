https://crimea.ria.ru/20250507/rossiya-rabotaet-nad-realizatsiey-sovmestnykh-proektov-s-afrikoy--putin-1146297870.html

Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – Путин

Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – Путин - РИА Новости Крым, 07.05.2025

Россия работает над реализацией совместных проектов с Африкой – Путин

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях,... РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T22:06

2025-05-07T22:06

2025-05-07T22:06

владимир путин (политик)

россия

африка

конго

дени сассу-нгессо

политика

внешняя политика

новости

парад

9 мая

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы."Ваше участие в мероприятиях 9 мая подтверждает подлинно дружественный характер двусторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения", - сказал Путин на переговорах.По словам Сассу-Нгессо, его и других членов делегации пытались отговорить от поездки в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы.Президент России поблагодарил главу Конго за такое решение и подчеркнул, что укрепление связей со странами Африки является одним из приоритетов внешней политики страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: развитие отношений с Монголией – один из приоритетов политики РФПутин встретился с президентом Кубы БермудесомРоссия и Венесуэла заключили договор о стратегическом партнерстве

россия

африка

конго

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, африка, конго, дени сассу-нгессо, политика, внешняя политика, новости, парад, 9 мая