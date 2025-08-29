Рейтинг@Mail.ru
На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео - РИА Новости Крым, 29.08.2025
На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. УФСБ России по РК и городу Севастополю во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной религиозной организации"Свидетели Иеговы"*, которая функционировала на территории Ялты и Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ."Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящие в ее структуру местные религиозные подразделения ликвидированы в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, связанной с распространением литературы, возбуждающей религиозную рознь, пропагандирующей исключительность, превосходство и неполноценность граждан по признаку отношения к религии", - говорится в сообщении ведомства.Также, по информации ФСБ, задержан мужчина 1972 года рождения, который подозревается в организации деятельности религиозной группы в Ялте и Алуште. Установлено, что гражданин координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи "Свидетелей Иеговы"*, обсуждались тексты, распространялась соответствующая литература."На основе материалов оперативно-розыскной деятельности республиканских УФСБ и ЦПЭ МВД Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и г. Севастополю возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ", - добавили в ФСБ.В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собранийизъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.* Запрещенная в России экстремистская организация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работают нелегальные религиозные школыМусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео

12:41 29.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. УФСБ России по РК и городу Севастополю во взаимодействии с Центром по противодействию экстремизму МВД по РК пресечена противоправная деятельность ячейки запрещенной религиозной организации
"Свидетели Иеговы"*, которая функционировала на территории Ялты и Алушты. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
"Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящие в ее структуру местные религиозные подразделения ликвидированы в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, связанной с распространением литературы, возбуждающей религиозную рознь, пропагандирующей исключительность, превосходство и неполноценность граждан по признаку отношения к религии", - говорится в сообщении ведомства.
Также, по информации ФСБ, задержан мужчина 1972 года рождения, который подозревается в организации деятельности религиозной группы в Ялте и Алуште. Установлено, что гражданин координировал проведение собраний адептов, где пропагандировались идеи "Свидетелей Иеговы"*, обсуждались тексты, распространялась соответствующая литература.
"На основе материалов оперативно-розыскной деятельности республиканских УФСБ и ЦПЭ МВД Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и г. Севастополю возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ", - добавили в ФСБ.
В ходе обысков по месту жительства фигуранта и проведения собраний
изъята запрещенная литература и иные противозаконные материалы.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Как работают нелегальные религиозные школы
Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявление
23 октября 2024, 16:09
В Крыму осудят лидера джанкойской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
 
