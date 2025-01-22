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Как работают нелегальные религиозные школы - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Как работают нелегальные религиозные школы
Как работают нелегальные религиозные школы - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Как работают нелегальные религиозные школы
Ученики нелегальных религиозных школ исламского толка, которые прикрываются изучением арабского и других восточных языков, чаще всего прекрасно понимают, куда... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T14:38
2025-01-22T14:38
крым
ислам
мнения
религия
ольга войновская
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Ученики нелегальных религиозных школ исламского толка, которые прикрываются изучением арабского и других восточных языков, чаще всего прекрасно понимают, куда они идут и зачем. Это осознанный выбор людей, которые уже подверглись влиянию и разделяют идеологию радикалов. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская.Ранее в Крыму по решению Симферопольского районного суда была пресечена деятельность незаконной религиозной школы. Под видом обучения арабского языка в этом "медресе" проповедовали хабашизм - исламское религиозное учение сектантского толка."Значительная часть людей, которые пошли туда изучать язык, знали, куда они идут. Они знали, что это всего лишь ширма, юридическое прикрытие. Я думаю, большая часть учеников уже были предрасположены к этим течениям", - сказала Ольга Войновская.В Духовном управлении мусульман Крыма предупреждают, что хабашизм – это деструктивная секта, цель адептов которой – захват государственной власти. Последователи этого учения ведут незаконную деятельность не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.Даже если ученики этой школы были обмануты и действительно пришли изучать язык, у них была возможность обратиться в правоохранительные органы. Об этом заявила адвокат Адвокатской палаты Республики Крым Кунель Садыхова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глумился над трагедией в Одессе: в Москве арестовали украинского радикалаХалифат в никабе: ФСБ раскрыла подпольную женскую ячейку исламистовВ Крыму под стражу и домашний арест взяли 10 членов Хизб ут-Тахрир*
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крым, ислам, мнения, религия, ольга войновская, закон и право, россия
Как работают нелегальные религиозные школы

В Крыму под видом изучения арабского языка проповедовали сектантскую идеологию

14:38 22.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. Ученики нелегальных религиозных школ исламского толка, которые прикрываются изучением арабского и других восточных языков, чаще всего прекрасно понимают, куда они идут и зачем. Это осознанный выбор людей, которые уже подверглись влиянию и разделяют идеологию радикалов. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказала доцент кафедры психологии и психофизиологии КФУ им. Вернадского Ольга Войновская.
Ранее в Крыму по решению Симферопольского районного суда была пресечена деятельность незаконной религиозной школы. Под видом обучения арабского языка в этом "медресе" проповедовали хабашизм - исламское религиозное учение сектантского толка.
"Значительная часть людей, которые пошли туда изучать язык, знали, куда они идут. Они знали, что это всего лишь ширма, юридическое прикрытие. Я думаю, большая часть учеников уже были предрасположены к этим течениям", - сказала Ольга Войновская.
В Духовном управлении мусульман Крыма предупреждают, что хабашизм – это деструктивная секта, цель адептов которой – захват государственной власти. Последователи этого учения ведут незаконную деятельность не только в Крыму, но и в других регионах Российской Федерации.
Даже если ученики этой школы были обмануты и действительно пришли изучать язык, у них была возможность обратиться в правоохранительные органы. Об этом заявила адвокат Адвокатской палаты Республики Крым Кунель Садыхова.
"Если вас под видом каких-то лингвистических курсов вовлекают в любые религиозные течения, вы не лишены возможности обратиться в правоохранительные органы. Есть статья уголовного кодекса 282 прим. 2 - за организацию деятельности экстремистской организации, участие в ней предусмотрена уголовная ответственность", - предупредила она.
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КрымИсламМненияРелигияОльга ВойновскаяЗакон и правоРоссия
 
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