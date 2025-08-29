https://crimea.ria.ru/20250829/gosdep-ssha-zayavil-ob-ofitsialnom-zakrytii-usaid-1149077556.html

Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID

Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою работу, сообщил в пятницу госсекретарь Марк Рубио. РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T18:31

2025-08-29T18:31

2025-08-29T18:28

марко рубио

сша

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0f/1144210588_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_1569ef8d518286b7cd022bbfe6a4ad1b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою работу, сообщил в пятницу госсекретарь Марк Рубио.По словам Рубио, со времени, когда администрация США занялась деятельностью USAID, то есть с января текущего года, власти сэкономили американским налогоплательщикам "миллиарды долларов".Госсекретарь США ранее заявлял, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.Ранее СМИ сообщали, что к началу октября 2025 года Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства USAID.В конце января агентство приостановило финансирование всех программ на Украине. По состоянию на начало 2025 года агентство реализовывало более 100 проектов в этой стране.Агентство США по международному развитию (USAID) – это американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития. Организация была основана в 1961 году.В России работа USAID была прекращена в 2012 году. В МИД РФ отметили, что агентство через распределение грантов делало попытки влиять на политические процессы и институты гражданского общества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марко рубио, сша, политика, в мире, новости