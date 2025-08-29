Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID
29.08.2025
Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID
Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою работу, сообщил в пятницу госсекретарь Марк Рубио. РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою работу, сообщил в пятницу госсекретарь Марк Рубио.По словам Рубио, со времени, когда администрация США занялась деятельностью USAID, то есть с января текущего года, власти сэкономили американским налогоплательщикам "миллиарды долларов".Госсекретарь США ранее заявлял, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.Ранее СМИ сообщали, что к началу октября 2025 года Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства USAID.В конце января агентство приостановило финансирование всех программ на Украине. По состоянию на начало 2025 года агентство реализовывало более 100 проектов в этой стране.Агентство США по международному развитию (USAID) – это американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития. Организация была основана в 1961 году.В России работа USAID была прекращена в 2012 году. В МИД РФ отметили, что агентство через распределение грантов делало попытки влиять на политические процессы и институты гражданского общества.
Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою работу, сообщил в пятницу госсекретарь Марк Рубио.
"Поскольку небольшой набор основных программ был передан Государственному департаменту, USAID официально закрывается. Расс (директор Административно-бюджетного управления США Рассел Воут – ред.) теперь возглавляет процесс ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов", - написал он в соцсети X.
По словам Рубио, со времени, когда администрация США занялась деятельностью USAID, то есть с января текущего года, власти сэкономили американским налогоплательщикам "миллиарды долларов".
Госсекретарь США ранее заявлял, что USAID с 1 июля официально прекращает администрирование программ иностранной помощи.
Ранее СМИ сообщали, что к началу октября 2025 года Вашингтон планирует ликвидировать все зарубежные представительства USAID.
В конце января агентство приостановило финансирование всех программ на Украине. По состоянию на начало 2025 года агентство реализовывало более 100 проектов в этой стране.
Агентство США по международному развитию (USAID) – это американское независимое правительственное агентство, ответственное за предоставление помощи другим странам и поддержку их развития. Организация была основана в 1961 году.
В России работа USAID была прекращена в 2012 году. В МИД РФ отметили, что агентство через распределение грантов делало попытки влиять на политические процессы и институты гражданского общества.
Лента новостейМолния