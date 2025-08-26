https://crimea.ria.ru/20250826/pochemu-krym-vybran-ploschadkoy-dlya-krupneyshego-kongressa-rusofilov-1149001179.html
Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов
Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов
Крым выбран площадкой для проведения III Конгресса Международного движения русофилов, поскольку настоящие русофилы не побоятся возможных санкций из-за приезда... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T17:35
2025-08-26T17:35
2025-08-26T17:34
мнения
эксклюзивы риа новости крым
русский язык
крым
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149001305_0:234:2807:1813_1920x0_80_0_0_ae401abb10fe5fd8ffe8e3383fd73d13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым выбран площадкой для проведения III Конгресса Международного движения русофилов, поскольку настоящие русофилы не побоятся возможных санкций из-за приезда на полуостров. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный секретарь движения Николай Малинов.Руководитель движения также сообщил, что Конгресс планируется провести весной 2026 года в Ялте. По его словам, в конгрессе примут участие сотни делегатов и гостей со всего мира."Сегодня наше движение объединяет представителей 80 стран, актив – 124 человека. В работе конгресса примут участие порядка 150 делегатов, примерно 150-200 иностранных гостей и до 500 представителей России, в том числе Крыма", – уточнил Малинов.По словам Малинова, в рамках предстоящего Конгресса планируется принять программу движения, а также решить ряд организационно-технических и других вопросов.Международное движение русофилов было создано в Болгарии в 2023 году. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России. Работа движения основывается на четырех главных направлениях: традиционные ценности, сильное государство, многополярный мир и неделимая безопасность.Движение русофилов реализует различные гуманитарные проекты по популяризации русского языка, культуры и истории. Кроме того, по словам генсека организации, на сегодняшний день идет подготовка инициативы по сбору в странах Европы одного миллиона подписей по снятию антироссийских санкций. Такая процедура предусмотрена регламентом Европейского парламента.Николай Малинов находится в Крыму с рабочей поездкой. В понедельник он встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и обсудил организацию III конгресса Международного движения русофилов.Малинов – бывший депутат Народного собрания (парламента) Болгарии, историк и политик, лидер партии "Русофилы за возрождение Отечества". В сентябре 2019 года он был арестован и обвинен в шпионаже в интересах РФ, а в 2023 году внесен в санкционные списки США и Великобритании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149001305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ef96e959c37f1b2e68db40b550c62c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, русский язык, крым, видео, видео
Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов
Настоящие русофилы не побоятся приехать в Крым – болгарский политик Малинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Крым выбран площадкой для проведения III Конгресса Международного движения русофилов, поскольку настоящие русофилы не побоятся возможных санкций из-за приезда на полуостров. Об этом РИА Новости Крым
рассказал генеральный секретарь движения Николай Малинов.
"Если ты русофил, то ты Крыма не боишься. А если ты Крыма боишься, значит, ты какой-то русопаразит. Поэтому (Конгресс пройдет) в Крыму", – сказал Малинов, отвечая на вопрос, почему мероприятие было решено провести на полуострове.
Руководитель движения также сообщил, что Конгресс планируется провести весной 2026 года в Ялте. По его словам, в конгрессе примут участие сотни делегатов и гостей со всего мира.
"Сегодня наше движение объединяет представителей 80 стран, актив – 124 человека. В работе конгресса примут участие порядка 150 делегатов, примерно 150-200 иностранных гостей и до 500 представителей России, в том числе Крыма", – уточнил Малинов.
По словам Малинова, в рамках предстоящего Конгресса планируется принять программу движения, а также решить ряд организационно-технических и других вопросов.
Международное движение русофилов было создано в Болгарии в 2023 году. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России. Работа движения основывается на четырех главных направлениях: традиционные ценности, сильное государство, многополярный мир и неделимая безопасность.
Движение русофилов реализует различные гуманитарные проекты по популяризации русского языка, культуры и истории. Кроме того, по словам генсека организации, на сегодняшний день идет подготовка инициативы по сбору в странах Европы одного миллиона подписей по снятию антироссийских санкций. Такая процедура предусмотрена регламентом Европейского парламента.
"Наша основная задача – сеять разумное, доброе, вечное и рассказывать о той модели, которую Россия предлагает человечеству: с традиционными ценностями, сильным государством, многополярным миром и неделимой безопасностью. Это все работающие модели в уже, на мой взгляд, состоявшемся многополярном мире, потому что однополюсный миропорядок закончился", – добавил политик.
Николай Малинов находится в Крыму с рабочей поездкой. В понедельник
он встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и обсудил организацию III конгресса Международного движения русофилов.
Малинов – бывший депутат Народного собрания (парламента) Болгарии, историк и политик, лидер партии "Русофилы за возрождение Отечества". В сентябре 2019 года он был арестован и обвинен в шпионаже в интересах РФ, а в 2023 году внесен в санкционные списки США и Великобритании.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.