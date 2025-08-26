https://crimea.ria.ru/20250826/pochemu-krym-vybran-ploschadkoy-dlya-krupneyshego-kongressa-rusofilov-1149001179.html

Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов

Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Почему Крым выбран площадкой для крупнейшего Конгресса русофилов

Крым выбран площадкой для проведения III Конгресса Международного движения русофилов, поскольку настоящие русофилы не побоятся возможных санкций из-за приезда... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T17:35

2025-08-26T17:35

2025-08-26T17:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым выбран площадкой для проведения III Конгресса Международного движения русофилов, поскольку настоящие русофилы не побоятся возможных санкций из-за приезда на полуостров. Об этом РИА Новости Крым рассказал генеральный секретарь движения Николай Малинов.Руководитель движения также сообщил, что Конгресс планируется провести весной 2026 года в Ялте. По его словам, в конгрессе примут участие сотни делегатов и гостей со всего мира."Сегодня наше движение объединяет представителей 80 стран, актив – 124 человека. В работе конгресса примут участие порядка 150 делегатов, примерно 150-200 иностранных гостей и до 500 представителей России, в том числе Крыма", – уточнил Малинов.По словам Малинова, в рамках предстоящего Конгресса планируется принять программу движения, а также решить ряд организационно-технических и других вопросов.Международное движение русофилов было создано в Болгарии в 2023 году. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России. Работа движения основывается на четырех главных направлениях: традиционные ценности, сильное государство, многополярный мир и неделимая безопасность.Движение русофилов реализует различные гуманитарные проекты по популяризации русского языка, культуры и истории. Кроме того, по словам генсека организации, на сегодняшний день идет подготовка инициативы по сбору в странах Европы одного миллиона подписей по снятию антироссийских санкций. Такая процедура предусмотрена регламентом Европейского парламента.Николай Малинов находится в Крыму с рабочей поездкой. В понедельник он встретился с главой республики Сергеем Аксеновым и обсудил организацию III конгресса Международного движения русофилов.Малинов – бывший депутат Народного собрания (парламента) Болгарии, историк и политик, лидер партии "Русофилы за возрождение Отечества". В сентябре 2019 года он был арестован и обвинен в шпионаже в интересах РФ, а в 2023 году внесен в санкционные списки США и Великобритании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

