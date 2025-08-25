https://crimea.ria.ru/20250825/v-krym-priekhal-gensek-mezhdunarodnogo-dvizheniya-rusofilov-1148969852.html

В Крым приехал генсек Международного движения русофилов

В Крым приехал генсек Международного движения русофилов

В 2026 году в Крыму пройдет III конгресс Международного движения русофилов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму пройдет III конгресс Международного движения русофилов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным секретарем движения Николаем Малиновым, посетившим регион с визитом.Глава республики подчеркнул, что Крым всегда был и остается сакральной точкой не только для Русского мира, но и для многомиллионного славянского сообщества."Уверен, что данный форум будет способствовать дальнейшему выстраиванию горизонтальных связей, открытому диалогу и обсуждению насущных проблем. А гости республики смогут лично увидеть и оценить все позитивные изменения, произошедшие в российском Крыму", - добавил он.Международное движение русофилов было создано в марте 2023 года. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России. Движение возглавляет болгарский политик, экс-депутат парламента республики Николай Малинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

