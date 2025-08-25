Рейтинг@Mail.ru
В Крым приехал генсек Международного движения русофилов - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/v-krym-priekhal-gensek-mezhdunarodnogo-dvizheniya-rusofilov-1148969852.html
В Крым приехал генсек Международного движения русофилов
В Крым приехал генсек Международного движения русофилов - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Крым приехал генсек Международного движения русофилов
В 2026 году в Крыму пройдет III конгресс Международного движения русофилов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T14:44
2025-08-25T14:44
сергей аксенов
крым
новости крыма
политика
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148969683_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd56c133e537231926b722ce2b2c867a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму пройдет III конгресс Международного движения русофилов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным секретарем движения Николаем Малиновым, посетившим регион с визитом.Глава республики подчеркнул, что Крым всегда был и остается сакральной точкой не только для Русского мира, но и для многомиллионного славянского сообщества."Уверен, что данный форум будет способствовать дальнейшему выстраиванию горизонтальных связей, открытому диалогу и обсуждению насущных проблем. А гости республики смогут лично увидеть и оценить все позитивные изменения, произошедшие в российском Крыму", - добавил он.Международное движение русофилов было создано в марте 2023 года. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России. Движение возглавляет болгарский политик, экс-депутат парламента республики Николай Малинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/19/1148969683_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_d7849968877918d0c2258cb51a1e9ca8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, новости крыма, политика, общество, россия
В Крым приехал генсек Международного движения русофилов

В Крыму в 2026 году пройдет конгресс Международного движения русофилов – Аксенов

14:44 25.08.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваГенеральный секретарь Международного движения русофилов Николай Малинов и глава Республики Крым Сергей Аксенов
Генеральный секретарь Международного движения русофилов Николай Малинов и глава Республики Крым Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В 2026 году в Крыму пройдет III конгресс Международного движения русофилов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам встречи с генеральным секретарем движения Николаем Малиновым, посетившим регион с визитом.
"Рад приветствовать в Крыму генерального секретаря Международного движения русофилов Николая Малинова. На сегодняшней встрече обсудили проведение в Республике Крым в 2026 году III конгресса Международного движения, объединяющего русофилов из десятков стран мира", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики подчеркнул, что Крым всегда был и остается сакральной точкой не только для Русского мира, но и для многомиллионного славянского сообщества.
"Уверен, что данный форум будет способствовать дальнейшему выстраиванию горизонтальных связей, открытому диалогу и обсуждению насущных проблем. А гости республики смогут лично увидеть и оценить все позитивные изменения, произошедшие в российском Крыму", - добавил он.
Международное движение русофилов было создано в марте 2023 года. Цель – создание моста для общения и взаимопонимания с российским народом, предоставление достоверной и свободной от идеологии информации об экономической и политической жизни России. Движение возглавляет болгарский политик, экс-депутат парламента республики Николай Малинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаПолитикаОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Краснов подал заявление на вакансию главы Верховного суда
15:21Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
15:03Карантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейк
14:55Первое дыхание осени – чего ждать от погоды в Крыму
14:48В Севастополе потушили пожар в СНТ
14:44В Крым приехал генсек Международного движения русофилов
14:38Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
14:30Путин обсудил с президентом Ирана саммит с Трампом на Аляске
14:2015 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на кредиты
14:15Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:02Пропавшего пловца из России ищут по всему Босфорскому проливу
13:50В Севастополе из-за нарушений закрыли нелегальный детский сад и лагерь
13:40Залужный отказался присоединиться к команде Зеленского – СМИ
13:27В Севастополе остановили паромы
13:25Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцам
13:14Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы
13:05Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентября
12:56В Севастополе загорелся дом и участок в садовом товариществе
12:39В Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонии
12:36Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
Лента новостейМолния