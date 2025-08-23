Рейтинг@Mail.ru
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/v-krymu-dvum-detyam-vyplatyat-po-30-tysyach-rubley-iz-za-ukusov-sobak-1148932807.html
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
Прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T13:23
2025-08-23T13:23
новости
крым
новости крыма
собаки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261888_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_447e53525cb13056a41b2f7f7f40e586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в городе Красноперекопске двое детей в разное время были укушены безнадзорными собаками. Межрайонный прокурор предъявил иски в суд о взыскании с администрации города морального вреда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб Собака укусила ребенка: в Симферополе суд взыскал с властей 45 тысяч Укусила за лицо: собака напала на ребенка в магазине Краснодара
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261888_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_6466c629d4cfffb9ce0c04e2b6e8805b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, собаки, происшествия
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак

Суд в Крыму взыскал с властей компенсацию за укусы двух детей бездомными собаками

13:23 23.08.2025
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкВолчий оскал
Волчий оскал - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
По данным ведомства, в городе Красноперекопске двое детей в разное время были укушены безнадзорными собаками. Межрайонный прокурор предъявил иски в суд о взыскании с администрации города морального вреда.
"Исковые заявления удовлетворены. На администрацию возложена обязанность компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб
Собака укусила ребенка: в Симферополе суд взыскал с властей 45 тысяч
Укусила за лицо: собака напала на ребенка в магазине Краснодара
 
НовостиКрымНовости КрымаСобакиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
14:30Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
14:20В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
14:06Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
13:41Новости СВО: армия России за сутки уничтожила более 1300 боевиков Киева
13:31Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
13:23В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
13:07Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
12:51Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:20Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
12:20От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
12:11Переговоры РФ и Украины: в Киеве назвали условия обсуждения территорий
12:02Когда в России полностью запретят вейпы – ответ Володина
11:47Мошенники рассылают сообщения от имени мэра Ялты
11:41Спецпосланник Трампа посетит Украину – СМИ
11:12В Севастополе ветерану труда дали новое жилье после обращения в СК
10:33Киселев и Симоньян выразили соболезнования в связи с кончиной Вышинского
10:23Грозы, град и шквал: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:52ФСБ задержала фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
09:49Задержка поездов РЖД сегодня: в Ростовской области опаздывают 38 поездов
Лента новостейМолния