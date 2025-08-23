https://crimea.ria.ru/20250823/v-krymu-dvum-detyam-vyplatyat-po-30-tysyach-rubley-iz-za-ukusov-sobak-1148932807.html
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
Прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T13:23
2025-08-23T13:23
2025-08-23T13:23
новости
крым
новости крыма
собаки
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261888_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_447e53525cb13056a41b2f7f7f40e586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Красноперекопска добилась компенсации морального вреда в размере 60 тысяч рублей двум детям, которых покусали бездомные собаки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.По данным ведомства, в городе Красноперекопске двое детей в разное время были укушены безнадзорными собаками. Межрайонный прокурор предъявил иски в суд о взыскании с администрации города морального вреда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собаки покусали детей в Феодосии - мэрия выплатит ущерб Собака укусила ребенка: в Симферополе суд взыскал с властей 45 тысяч Укусила за лицо: собака напала на ребенка в магазине Краснодара
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261888_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_6466c629d4cfffb9ce0c04e2b6e8805b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым, новости крыма, собаки, происшествия
В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
Суд в Крыму взыскал с властей компенсацию за укусы двух детей бездомными собаками